Fynboer fravælger økologiske juletræer: - Det siger mig ingenting

Jens Larsen er Fyns eneste økologiske juletræsproducent. Som det er nu, må Jens Larsen dog satse på at sælge de fleste økologiske juletræer uden for Fyn.

Fynboerne er ikke rigtig med på det med økologiske juletræer - endnu.

- Det er nok en forholdsvis ung generation, der er startet med at købe økomælk og så videre, som måske først nu får øjnene op for at gå hele vejen og også vil have økojuletræer, siger Jens Larsen.

6.500 træer klar om fem år

I Skallebølle i en af Fyns mange granplantager har Jens Larsen plantet 6.500 nye grantræer.

De skal alle blive til certificerede og statskontrollerede økologiske juletræer.

- Jeg vil tro, der går fem eller seks år. Så kan vi begynde at tage nogle små træer, fortæller den økologiske juletræsproducent.

Kunde: Økotræer siger mig ingenting

Der sælges dog - i forhold til resten af landet - færre økologiske juletræer på Fyn. TV 2/Fyn har spurgt nogle juletræskøbere i Middelfart, om de kunne finde på at købe et økologisk juletræ.

- Det siger mig ingenting. Et juletræ kan være økologisk, og det kan være uden. Det er lige meget. Et juletræ er et juletræ, siger Holger Klint Andersen.

- Jeg går ikke særligt meget op i økologi. Det er lidt for dyrt til mig. Jeg har en dreng og er på SU, så det er lidt for dyrt, siger Heidi Larsen.

Sådan adskiller økologiske træer sig

Økologisk Juletræsforening er brancheorganisation for de danske juletræsproducenter. Foreningen har kun 17 medlemmer på landsplan. Jens Larsen er indtil videre det eneste fynske medlem.

Produktionen af økologiske juletræer er markant anderledes end almindelig juletræsproduktion.

Økotræerne bliver ikke behandlet med sprøjtegift mod insekter.

Der bliver ikke brugt ukrudtsfjerner til at fjerne ukrudt mellem rækkerne af træer, og de økologiske juletræer vokser naturligt uden hormoner for at rette formen til.

- Det bliver med buskrydder eller en maskine, der går mellem rækkerne og slår. Det er jo hele tanken om at passe på miljøet. Der bliver jo ikke sprøjtet her - som ovre ved siden af, hvor der står de konventionelle juletræer, forklarer Jens Larsen.

Danmark producerer årligt 11 millioner juletræer. I dag er omkring fem procent økologiske.

