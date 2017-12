Fynboer frygter stenkast: - Jeg kører sgu ikke på motorvejen mere

Fynske bilister fortæller, at de kigger op, når de kører under motorvejsbroerne. Hvis frygten bliver for stor, er der råd at hente.

Fyns Politi arbejder på højtryk for at finde frem til den person, der menes at stå bag flere stenkast på Fynske Motorvej.

Ifølge politiet er der tale om en serieforbryder, og det skaber frygt blandt flere fynske bilister.

- Jeg kører sgu ikke på motorvejen mere, siger pensionist Solveig Tunge fra Skalbjerg.

- Jeg kigger lige op en gang, når vi kører. Det er kun herude, jeg gør det, siger pensionist Jørgen Laursen fra Andebølle.

Tager landevejen til Odense

Flere spor i sagen peger på en forbindelse til Odense-forstaden Tarup.

En betonflise, der dræbte en tysk kvinde, kom fra parkeringspladsen ved Tarup Center, og Center Kiosken forhandler den type snus, der er fundet ved en motorvejsbro.

Siden dødsulykken har der været fokus på de fynske motorvejsbroer, og det har fået Lene Møller fra Vissenbjerg til at tage landevejen i stedet for.

- Jeg kigger altid op på broerne, men det har jeg gjort lige fra den dag, vi fik det første stenkast. Det gør også, at jeg overvejer, om jeg skal køre på motorvejen, når jeg skal fra Vissenbjerg til Odense, siger Lene Møller, der arbejder som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen.

Rådgivning: Sådan hjælper vi med frygten for stenkast

Fyns Politi har også fundet sammenhæng mellem tre hærværkstilfælde i Odense-forstæderne Tarup og Næsby og en dna-profil fundet på en 40 kilo tung marksten.

Politiet har fået flere end 150 henvendelser i sagen.

Inden politiet fanger gerningsmanden, er dog råd at hente til skræmte fynske bilister, hvis frygten for at køre under de fynske motorvejsbroer bliver for stor.

- Vi kan hjælpe med at få sat noget perspektiv på de her ting og set, hvor stor en risiko der egentlig er for at få en sten kastet ned på sin bil, siger Balalli Degas, der er formand for Offerrådgivning Fyn.

Pas på med pludselige vognbaneskift

Offerrådgivningen, der hører under Rigspolitiet, består af en række frivillige offerrådgivere, der sidder klar til at hjælpe ved voldsomme og chokerende oplevelser.

Balalli Degas’ vigtigste råd er, at man som bilist ikke må være så bange for at køre under motorvejsbroerne, at man lige pludselig kommer til at forårsage en ulykke.

- Det er vigtigt, at man ikke agerer anderledes i trafikken - og ikke pludseligt skifter bane. Agér normalt, og få bearbejdet frygten, råder Ballalli Degas.

Offerrådgivning Fyn kan kontaktes her.