Fynboer som forsøgskaniner: God idé med pant på plastikposer

Fra midten af april kan du i en forsøgsordning på Fyn aflevere din Netto-pose og få en krone retur. Det er et tiltag, de handlende, TV 2/Fyn mødte, er glade for.

Dansk Supermarked indfører pant på Nettos gule plastikposer købt på Fyn. Er forsøget efter fire måneder blevet en succes, udbredes ordningen til resten af landet.

Torsdag tog TV 2/Fyn med syv odenseanere ud at handle, og her var der bred enighed om, at et pantsystem på plastikposer er en god idé.

Returnér posen

Der er kø ved kassen i Netto. Katrine Mejlholm pakker sine varer i medbragte stof- og plastikposer, efter hun har betalt for rugbrød, havrefras og æg.

- Jeg tænker, det er en udemærket idé med pant på poser. Man kan nemt komme til at smide dem ud, hvis man ikke lige tænker på, at de kan bruges igen. Vi kommer til at drukne i plastikposer, hvis vi ikke sørger for at få dem brugt igen, siger hun.

Margit Hermannsen har ved kassen ved siden af også selv medbragt poser til sit indkøb.

Frem over koster poserne i fynske Netto-butikker 50 øre mere end hidtil - til gengæld kan kunderne få en krone retur, hvis de afleverer posen tilbage.

- Jeg tænker meget over, at det er dumme penge at bruge, så jeg vil nok stadig tage poser med hjemmefra, men jeg kunne da bestemt finde på at aflevere poser med pant på, siger Margit Hermannsen.

Indføres til april

Gule plastikposer bliver flittigt bippet igennem kasseapparatet, mens TV 2/Fyn besøger Netto, men mange kunder har ligesom Katrine Mejlholm og Margit Hermannsen poser med hjemmefra.

Alexander Dykic hverken køber poser, eller har nogle med, men han synes, at et pantsystemt er positivt.

- Jeg synes, det lyder som en god idé, fordi der er mange poser, der bare bliver smidt over det hele. Ligesom med flasker kan man så tjene lidt på det, siger han.

Retursystemet indføres først den 16. april, hvor Netto har specialposer klar til kunderne.