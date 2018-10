Fynboer støtter Knæk Cancer med alt fra kastanjedyr til signeret OB-trøje

Optakten til det store Knæk Cancer show er skud i gang.

Hele ugen har budt på spændende og nye indsamlingsmetoder fra fynboerne.

Oscar Hjelt Kopp Pedersen på otte år og Mads Christian Wiingreen på ni år sidder med kastanjer spredt ud over hele bordet. De to har fundet deres helt egen måde at bidrage til Knæk Cancer.

De to har nemlig begge haft kræft tæt inde på livet.

- Vi gør det, fordi min mor har haft kræft, og Oscars morfar er død, siger Mads Christian Wiingreen imens hans fingre ihærdigt vikler garn om kastanjen, der senere skal blive til en edderkop.

De to drenge laver kastanjedyr, som de sælger ved at gå rundt og stemme dørklokker.

- Det er rigtig sjovt, og så slapper man af imens, man laver dem, starter Mads Christian Wiingreen inden han afbrydes af Oscar:

- Ja, og så støtter man en god sag siger Oscar Hjelt Kopp Pedersen og kigger smilende op fra sit kastanjedyr.

Idéen udspringer fra efterårsferien, hvor de lavede kastanjedyr i Storms Pakhus. Og selvom arbejdet går til et godt formål, bidrager aktiviteten også på det personlige plan.

- Det giver kvalitetstid med børnene og en ro. Vi får også snakket om nogle andre ting, mens vi laver dem. Vi får snakket om livets gang og døden på en anden måde, siger Camilla Hjelt Pedersen, der er mor til Oscar.

Pengene skal ringes ind til Knæk Cancers-showet på lørdag. Indtil videre har de to drenge, sammen med to andre piger samlet 3.000 kroner ind.

Du kan støtte Knæk Cancer gennem drengenes kastanjedyr på her.

Mændene skal med

Et andet event, der skal bidrage til Knæk Cancer-puljen er Fishing For Life i Aarup. Selvom eventet tager udgangspunkt i fiskeri, er der et helt særligt formål med arrangementet.

- Vi prøver på at ramme mændene, da vi tror, de har sværere ved at tale om sygdommen end kvinder. Her fisker 95 procent mænd. Og det er særligt dem, der skal blive bedre til at acceptere, at det er okay at være syg og blive ramt af kræft. Det er vigtigt, at vi får gjort noget ved det, siger Martin Kristiansen Hjort.

Derfor så Martin Kristiansen Hjort en oplagt mulighed for at udvikle et event, der inddrager mændende mere.

Men selvom formålet med arrangemenet er at få mænende på banen, er der fiskekonkurrencer og sammenvær med præmier for alle.

Fishing For Life byder også på aktioner med den nye signeret OB- og Astralistrøje i weekenden.

- I stedet for at sidde foran tv'et på lørdag, kan man komme ud og hygge sig. Alle har jo kræft tæt inde på livet, så vi vil gerne støtte en god sag, hvor alle kan være med, siger Martin Kristiansen Hjort.

Overblik: Lyscermoni Flakhaven, Odense: Fra klokken 15 på lørdag kan man købe lysposer for 50 kroner, hvorpå man kan skrive en hilsen eller lave en tegning. Pengene fra salget går til Knæk Cancer. Meningen med lysposerne er ifølge Knæk Cancer at vise støtte til dem, der er ramt af kræft, og vise at dem, man har mistet, ikke er glemt. Dagen byder på forskellige underholdning, og det hele kulminerer i en lysceremoni klokken 21.30. Nyborg går sammen: Konceptet er at lave undertøjsbutikken Pigernes Magasin om til en pop-up restaurant. Hele butikken ryddes, og der dækkes op til 70 spisende gæster. De får en tre retters menu med vin ad libitum. Undervejs i middagen er der underholdning og mulighed for at deltage i auktioner over sponsorerede gevinster. Eksempelvis et weekendophold på Als kro og badehotel.

Når middagen er veloverstået - så går alle mod KinoVino. Her er der koncert for i alt 220 personer. Fishing For Life, Aarup: For kræftramte og pårørende: Fiskekonkurrence med præmier. For alle: Heste/pony ridning, ansigtsmaling, Live musik, stand-up komiker, madboder, kosmetolog, hoppeborg, spejderlejr. Søndag d. 28/10 – Fundraising fiskekonkurrence med sponsoreret præmier. Odeon, Odense: Laver forskellige arrangementer i weekenden, hvor programmet blandt andet byder på yoga og strik.