To fynboer udpeget: Her er Danmarks nye ministre

Danmarks nye statsminister Mette Frederiksen har torsdag formiddag præsenteret sit nye ministerhold i den rent socialdemokratiske regering, der fra i dag skal lede landet. Blandt de nye ministre er to fynskvalgte folketingsmedlemmer.

Dan Jørgensen er blevet udpeget som ny klima-, energi- og forsyningsminister.

At fynboen får et vigtigt ministerium, kommer ikke bag på TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch. Allerede onsdag pegede han på Dan Jørgensen som en sikker mand på ministerlisten.

- Han er en central politiker i Socialdemokratiet, han er næstformand i folketingsgruppen, har ministererfaring og så er han helt tæt på Mette Frederiksen og med i gruppeledelsen, hvor han har været med til at fastlægge partiets politik. Oven i det har han både siddet i Europa-Parlamentet og har som nævnt også tidligere været minister. Han er i den grad en central spiller, sagde Jesper Buch onsdag.

Vigtigt område

Dan Jørgensen kommer dermed til at stå i spidsen for et meget vigtigt ministerie og et område, der fyldte rigtig meget under valgkampen. I den aftale, som danner grundlag for den nye regering, er der blandt andet enighed om et ambitiøst mål om at mindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

En dagsorden, der kommer til at præge den nye regering på rigtig mange måder.

"Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden," står der blandt andet i aftalen.

Jobbet som klima-, energi- og forsyningsminister overtager Dan Jørgensen fra en anden fynbo, venstremanden Lars Chr. Lilleholt, der har siddet på ministeriet i de seneste fire år.

Dan Jørgensen blev den store stemmesluger på Fyn ved folketingsvalget 5. juni, hvor han med 15.443 stemmer fik flest personlige stemmer af alle kandidater.

Bramsen ny forsvarsminister

Også Trine Bramsen har fået en ministerpost i den nye regering. Den 38-årige svendborgenser, der har siddet i Folketinget siden 2011, er blevet udpeget som ny forsvarsminister.

Hvor Dan Jørgensen tidligere har været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Helle Thorning-Schmidts regeringer fra 2013-15, er det første gang, Trine Bramsen får jobbet som minister.

- Det er ret sejt. Hun er en ung og aktiv kvinde, der dyrker rafting og bjergbestigning. Jeg kan sagtens se hende sidde i toppen af en kampvogn og skyde. Hun bliver en superfin forsvarsminister, siger politisk kommentator Hans Engell til TV 2 News.

Trine Bramsen har i en årrække været retsordfører for Socialdemokratiet og var det allerede, da Mette Frederiksen var justitsminister under Helle Thorning-Schmidt. Derfor havde mange politiske kommentatorer og eksperter også budt på Bramsen som justitsminister, men den post gik i stedet til Nick Hækkerup

Bramsen er kendt som et loyalt og hårdtarbejdende medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe – og så har hun i denne forbindelse haft en fordel i sit køn, vurderede Jesper Buch, da han onsdag kom med sine bud på de kommende ministre.

- Der er mange ting, der skal gå op i sådan en ministerkabale. Der er også et spørgsmål om køn, så hvis Mette Frederiksen vil satse på lige mange kvinder og mænd, så tilhører en Trine Bramsen jo det rigtige køn, sagde Jesper Buch med henvisning til, at blot 12 af de 48 medlemmer af den nyvalgte socialdemokratiske folketingsgruppe er kvinder.

I alt syv ud af de i alt 20 nye ministre er kvinder. Og en af dem er altså Trine Bramsen.

De sidste tre af de i alt fem fynskvalgte socialdemokrater, Jan Johansen, Julie Skovsby og Bjørn Brandenborg, er ikke kommet i betragtning til ministerholdet.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterer sit ministerhold for dronningen klokken 11 på Amalienborg, meddeler Statsministeriet.