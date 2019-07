72.000 kroner samlet ind sidste år: To fynboer vandrer igen for syge børn

De to fynboer Hans Hansen og Kenneth Hansen har i fire år gjort det til en tradition at samle ind for kritisk syge børn. Det gør de hvert år i uge 28, hvor folk kan donere til dem. Sidste år samlede de to ildsjæle hele 72.000 kroner ind.

På deres facebookgruppe 'Vandretur for kritisk syge børn' kan man følge deres tur. Turen i år går fra Ringkøbing til Aarhus, en tur på 135 kilometer.

- Min kammerats datter fik kræft, og hun var tre år. Og der opdagede jeg ude på sygehuset, hvor lidt de har af glæde derude. Så begyndte jeg at lave lidt forskellige koncerter, siger Hans Hansen, der har stiftet gruppen.

Derefter blev det så til vandreture fast hver år i uge 28.

- Det er jo syge børn vi går for. Børn, der ikke har lov til at være børn, siger Kenneth Hansen, der er lærer i Assens til daglig.

100 procent til børnene

Sidste år nåede de op på 72.000 kroner, men på en mere velkendt rute. Der gik de Langeland rundt. Sidste år gik pengene til de kræftsyge børn på OUH, men i år er det generelt kritisk syge børn.

- Vi ved jo, at når man ser de store tv indsamlinger, så går meget af det til administration. Vi har en bevidsthed om, at vi ved 100 procent, hvad pengene går til. Og de går jo selvfølgelig 100 procent til børnene, siger Kenneth Hansen.

På deres facebookgruppe kan medlemmerne sende opbakkende beskeder til de to vandrere. De to fynboer kommer også med opdateringer om, hvor langt de er nået. Fredag middag nåede de to vandrere til himmelbjerget.

En gulddame og en underberg

De to fynboer træner ikke særligt op til turen. Derfor kan den lange tur med cirka 15 kilos oppakning godt blive hård.

De mange kilometer gør ikke nær så ondt, når man ved, at der kommer noget godt ud af det i sidste ende.

- Så sjovt er det heller ikke, at gå den her tur uden at træne op til det. At gå med 15 kilo på ryggen, det kan godt mærkes, siger Hans Hansen.

Men udover at gøre en god gerning og hjælpe kritisk syge børn, er der en lille ting mere, der hjælper på humøret.

- Når vi sidder om aftenen, og vi er kommet frem til vores mål, får vi vores faste tradition. Det er en gylden dame (guld tuborg, red) og en underberg - der er det sgu fedt. Så snakker vi om dagen, siger Hans Hansen, mens Kenneth Hansen supplerer:

- Så kigger vi på, hvad vi har samlet ind i løbet af dagen. Det giver en enorm glæde, siger Kenneth Hansen.