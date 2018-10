Ny undersøgelse: Fynboerne elsker kylling og kødsovs

Hvis du er fynbo, er der stor sandsynlighed for, at din favorit-aftensmad består af stegt kylling eller en omgang pasta-kødsovs. Det fremgår af en ny undersøgelse, som analyse-bureauet Epinion har lavet for Karolines Køkken.

Det spiser fynboerne De hverdagsretter, som fynboerne oftest laver er:

stegt kylling med kartofler/grøntsager (53 %), pasta med kødsovs (53 %), salat (49 %), frikadeller (48 %) og lasagne (42 %).



Kilde: Karolines Køkken og Epinion

I undersøgelsen er fynboer blev spurgt til, hvilken hverdagsret, de oftest laver. Her lød svaret fra 53 procent af de adspurgte fynboer, at de foretrækker stegt kylling med kartofler/grøntsager.

53 procent af fynboerne svarede også pasta med kødsovs. De to retter konkurrerer demed om titlen som fynboernes foretrukne hverdagsret. Det undrer ikke Tove Færch, der gennem 24 år har været leder af Karolines Køkken:

- Jeg er ikke overrasket over at se, at kylling med kartofler og grøntsager har sneget sig ind som danskernes nye favorit. Der er kommet et større fokus på, at det er vigtigt med grønt til aftensmåltidet, og kylling er et sikkert hit hos både børn og voksne, forklarer hun.

Forskel på mænd og kvinder

Selvom fynboerne generelt foretrækker klassiskere som kylling og kødsovs, så er der forskel på mænds og kvinders spisevaner.

De danske mænd favoriserer blandt andet hakkebøf med brunsovs samt rugbrødsmadder med pålæg. Modsat foretrækker kvinderne kylling og frikadeller.

- Kvinderne spiser oftere retter med kylling, fisk og grøntsager, mens mændene er mere traditionsbundne og holder fast i de danske hverdagsfavoritter med kød, kartofler og sovs. Også rugbrød med pålæg er højt på mændenes favoritliste, lyder det fra Tove Færch.

Ifølge undersøgelsen er det oftest kvinderne, der står for at tilberede aftensmaden. Derfor topper kylling og kødsovs også listen over de meste populære rette for danskerne.