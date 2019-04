Udsolgt: Fynboerne er vilde med bogshow

Onsdag aften inviterer Odense Bibliotekerne, i samarbejde med en række partnere i byen, igen til Det Store Bogshow i Magasinet.

Det er tredje år i træk, at fynske læsere fejrer bogen og dens lyksaligheder. I år er målet nået: Der er komplet udsolgt til showet.

- Det er helt fantastisk. Det har været vores ambition fra starten i 2017 at kunne melde udsolgt, og her på det tredje år er det lykkedes, siger Michael Linde Larsen fra Odense Bibliotekerne

Kendte ansigter

I år vil bestsellere som Leonora Christina Skov, Abdel Aziz Mahmoud og hans mor Souad Taha samt Iben Mondrup være en del af aftenen. Forfatter Thomas Korsgaard, sanger Betina Følleslev og skuespiller Malene Melsen kigger også forbi. Årets Læser skal kåres, og der vil selvfølgelig blive udloddet bøger på billetten.

Under temaet ’Hudløst ærligt’ vil forfatterne blandt andet fortælle om, hvor ærlig man kan være i sine skriverier.

Ikke mindst Abdel Aziz Mahmoud og hans mor Souad Taha kan tale med om at være ærlig. I deres nye samtalebog: Fra Libanon til Lærkevej når de omkring en lang række emner af mere eller mindre privat karakter, og Abdel opdager ting om sin oprindelse, som han aldrig har kendt til. Så det bliver noget ganske særligt at dele den oplevelse med et stort publikum som det sker til Det Store Bogshow.

- Min mor er pludselig blevet min kollega, og dét sætter virkelig følelserne på prøve. For vi taler utroligt privat om nogle ting, vi sjældent har sat ord på før. Men samtidig har vi en masse “kunder” ude i salen, der jo også vil have noget ud af den snak. Så det er et hårdt, men givende arbejde. Og så er der en god frokostordning,ha ha, siger Abdel Aziz Mahmoud.

Dørene åbnes klokken 18.15 med en velkomstdrink. Showet starter klokken 19.00.

Abdel Aziz Mahmoud og hans mor Souad Taha. Foto: Les Kaner Fotografi