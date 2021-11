Fynboerne køber mere brugt end resten af landet: - At købe nyt har en konsekvens

- Jeg tænker, at det kommer til at fortsætte. Vi har så mange ting, og vi kan ikke blive ved med at have dem, så er det fint, at andre kan overtage dem, siger Arlen Aguilar.

Det er Jakob Nicolaisen enig i.

- Jeg tror, at vi kommer til at se mere af det. Specielt i forhold til at det er blevet nemmere at købe brugt online.

Og Jakob Nicolaisen har fat i noget.

De online markedspladser er de steder, hvor der bliver købt og solgt mest genbrug. 56 procent af danskerne har solgt genbrugsting online, hvorimod 21 procent har solgt noget i en genbrugsbutik eller vintageforetning.