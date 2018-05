Fynboerne har talt: Vi vil have OB-legende som træner

Bo Henriksen fører med en fjerdedel af stemmerne en afstemning på tv2fyn.dk om, hvem der skal afløse Kent Nielsen som ny OB-træner.

Kent Nielsen blev anden pinsedag fyret som cheftræner i superligaklubben OB, der nu er gået i gang med at finde en afløser.

I en afstemning på tv2fyn.dk har hundredevis af læsere stemt på, hvem der skal være ny træner for OB.

43-årige Bo Henriksen, der har spillet 33 kampe for OB, fører afstemningen i skrivende stund. Han har fået 24 procent af stemmerne.

Laudrup på andenpladsen

På andenpladsen kommer den tidligere FC Barcelona- og Real Madrid-spiller Michael Laudrup med 21 procent af stemmerne. Fodboldlegende er netop stoppet som træner i Qatar.

Den tidligere Sønderjyske-træner Jakob Michelsen kommer ind på en tredjeplads. Du kan stadig nå at afgive din stemme.

Selv om Bo Henriksen ser ud til at være fynboernes favorit, er Bo Henriksen for tiden ansat som træner i superligaklubben AC Horsens.

AC Horsens tabte mandag aften 1-0 til FC Midtjylland, der dermed sikrede sig guldet. AC Horsens sluttede på en sjetteplads i Superligaen med Bo Henriksen ved roret.

Ambitioner om top-seks

Det er blandt andet ambitionerne om en top-seks-placering, der har fået OB til at fyre Kent Nielsen.

- Vi har haft en grundig evaluering af den her sæson og hele arbejdet, som vi igangsatte, da Kent kom til klubben for tre år siden. På rigtig mange parametre har Kent været med til at flytte klubben positivt frem, men på et af parametrene, som er de sportslige resultater, må vi erkende, at vi for andet år i træk ikke har indfriet vores målsætning. Derfor er vi kommet frem til den her konklusion, siger OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

Hvem der sætter sig i trænerstolen i Ådalen, vides ikke endnu.

Ekspert: Store navne er ledige

Martin Davidsen, der er journalist og redaktør på OB-podcasten Stemmer fra Ådalen, bringer flere navne i spil som muligheder.

- Der er store navne ledige. Glen Riddersholm hentede et mesterskab til FC Midtjylland, og Jakob Michelsen skabte store resultater som træner i Sønderjyske. OB er et sted, hvor der skal overpræsteres på grund af et smalt budget, og det har Michelsen tidligere haft stor succes med i Sønderjyske. Og så kender han OB's nye assistent, Henrik Hansen, fra deres fælles tid i Sønderjylland, så den kunne umiddelbart godt ligge lige til højrebenet, siger Martin Davidsen.

Træningen til den nye sæson begynder 18. juni.