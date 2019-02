Nyt parti: Her er Klaus Riskær Pedersens fynske kandidat

Tirsdag formiddag præsenterede Klaus Riskær Pedersen de tre første navne på kandidater i partiet 'Klaus Riskær Pedersen'. En af de tre stiller op på Fyn.

Klaus Riskær Pedersen og partiet med samme navn havde mandag indsamlet de 20.109 underskrifter, som er nødvendige for at kunne stille op til det kommende folketingsvalg. TV 2 skiver, at Økonomi- og Indenrigsministeriet bekræfter, at underskrifterne er i hus.

Derfor kunne Riskær tirsdag på et pressemøde præsentere sine første kandidater til det kommende valg. Heriblandt den indtil videre eneste fynske kandidat, Rolf David Gøtze.

Fynsk kandidat med fokus på forsvar

Ifølge partiets hjemmeside skal den fynske kandidat stå for områderne 'Forsvar og NATO'.

Rolf David Gøtze er 50 år og bor i Hørsholm med sin familie med kone og to børn.

I sin præsentation på hjemmesiden skriver den fynske kandidat:

"Gennem det meste af mit liv har jeg arbejdet med salg, udvikling og ledelse hvoraf en del af dette har været i udlandet. Jeg har gennem flere år været i forsvaret, bl.a. som udstationeret FN soldat i et år under Balkan krigen og taget megen læring med fra denne tid, både professionelt og som person."

Han har desuden arbejdet med blandt andet eksport, salg og virksomhedsudvikling. I dag er Rolf David Gøtze direktør i firmaet 'Dinnr' og investor i andre.

De to øvrige kandidater er Peter Hjorth, der opstiller i Københavns Omegns Storkreds, og Christina Asklund, der opstiller i Nordsjællands Storkreds.

Stifter tidligere dømt

Den nyopstillede politiker har ifølge Ritzau tidligere gjort karriere i erhvervslivet og finansverdenen.

Men stifteren har også tilbragt en del af sit liv i fængsel. Klaus Riskær Pedersen er tre gange tidligere blevet dømt for bedrageri. Det har i alt givet ham over ti års fængsel.

Ifølge Ritzau har han fået syv et halvt års fængsel i Danmark og tre år i Frankrig, blandt andet for at have tømt virksomheder.

Det er ikke første gang, Riskær stifter bekendtskab med politik. Han har tidligere været medlem af Europa-parlamentet for Venstre.

Udover formanden har ingen af partiets kandidater har politisk erfaring, men kommer alle fra erhvervslivet ligesom partiformanden.

