New York-gospelkor i Odense: Fynboerne skal løsne op

- Folk har sagt: "Der har været helt dødt her, spirituelt. I har bragt mere liv her på 90 minutter, end jeg har set i flere år i den her by", siger Anthony Morgan om den reaktion, han ofte møder fra publikum efter koncerter.

Jeg elsker at tvinge folk til at smile Anthony Morgan, Harlem Spirit of Gospel Choir

Det amerikanske Harlem Spirit of Gospel Choir fra New York har sunget for mennesker i lande over hele kloden. Nu er det fynboernes tur til at høre de fyldige toner. Koret optræder nemlig i Fredens Kirke i Odense torsdag.

Frontfiguren Anthony Morgan har optrådt med store navne som Diana Ross, Jessica Simpson og Cindy Lauper. Længere nede i artiklen kan du høre ham og koret synge i et klip fra youtube.

00:14 Anthony Morgan fortæller om den reaktion, han ofte har mødt fra publikum. Video: Reza Sahraei Luk video

Vil tvinge fremmede til at smile

Det er ikke kun under selve koncerterne, at Anthony Morgan gerne vil sprede godt humør.

- Jeg elsker at tvinge folk til at smile, siger Anthony Morgan, da han netop har vinket til passagererne i en af Odenses citybusser.

Onsdag gik korets frontfigur en tur rundt i Odenses gader sammen med TV 2/Fyns reporter, mens resten af koret holdt hviledag på hotellet.

- Hej!, lyder det på amerikansk med den genkendelige accent. Anthony Morgan vinker til nogle tilfældige forbipasserende fynboer.

Han synes, man skal være imødekommende over for de folk, som man møder på sin vej.

- Hvis du starter med at være venlig, følger folk efter, siger han.

00:09 Under en gåtur rundt i Odense hilste Anthony Morgan på tilfældige forbipasserende. Video: Reza Sahraei Luk video

Udsolgte koncerter

Gospelsangerne fra Harlem i New York kommer torsdag aften til at fylde Fredens Kirke i Skibhuskvarteret. Og der bliver fuldt hus. Ligesom med flere andre koncerter på deres tour rundt i Skandinavien er aftenkoncerten i Odense udsolgt.

Derfor er der blevet lavet en ekstrakoncert, som begynder sidst på eftermiddagen. Og her er der stadig få billetter tilbage.

Udover koncerterne i Odense gæster det amerikanske kor også blandt andet København, Holbæk og Århus på deres turne i Danmark.

01:03 Her kan du høre kormedlemmerne og Anthony Morgan synge på Teatro Sociale i Como i Italien. Video: Youtube Luk video

Nedenfor kan du se hele TV-indslaget om Anthony Morgan og hans gospelkor The Harlem Spirit of Gospel Choir.