Husk refleksen: Fynboerne skal være mere synlige i trafikken

Når efteråret kommer, og mørket falder på, glemmer blandt andre buskunder og cyklister at gøre sig synlige i trafikken.

Det betyder, at busserne overser de fynboer, der venter ved stoppestederne, og så kan det ikke mindst også have langt mere alvorlige konsekvenser for trafiksikkerheden.

Derfor uddelte FynBus tidligt mandag morgen reflekser og refleks-etuier til rejsekort på Odense Banegård Center.

- Vores busser færdes derude, hvor de bløde trafikanter er, og folk er ikke rigtig klar over, hvor usynlige de er derude. Vi vil rigtig gerne undgå at køre forbi dem, når de står ved stoppestederne. Derfor ønsker chaufførerne, at vi gør noget for at fortælle kunderne, hvor vigtigt det er for både dem selv og chaufførerne, at de gør sig synlige, siger Louise Hofstedt Nielsen, der er kommunikationskonsulent ved FynBus.

- Det er fedt

FynBus-kampagnen bliver vel modtaget hos de rejsende, som TV 2/Fyn har talt med på Odense Banegård Center mandag morgen.

- Det er meget fint. Selv her på banegården kan det være mørkt og svært at se folk, siger Lisette Storm, der bor i Odense.

- Jeg synes, det er fint nok med de her reflekser. Så kan man ligesom bedre se folk, så buschaufførerne ikke kører forbi, eller man bliver kørt ned, fordi man ikke kan ses, siger Markus Jakobsen.

- Jeg synes, det er en god idé, og jeg synes, det er fedt. Jeg glæder mig til at se, om det virker. Jeg håber også, jeg kan se andre med den på, fortæller Magnus Sejr Hansen.

FynBus fortsætter kampagnen hele ugen og håber, den kan vække eftertanke hos fynboerne.

- Vi håber selvfølgelig, at folk bliver opmærksomme på, at vi er rigtig usynlige derude. Så vi håber, at folk tager en refleks på eller finder ud af, at der er mange måder at gøre sig synlig på - også når man gerne vil med bussen, siger Louise Hofstedt Nielsen.