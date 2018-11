Frostglatte veje: Fynboerne står op til isnende kulde

Det sidste, at mange har brug for på en mandag morgen, er, at det er isnende koldt uden for. Og det er lige nøjagtig, hvad det er denne morgen sidst i november.

Mandag morgen er det nemlig meget kold luft og frost, der møder mange af fynboerne, når de går uden for deres dør mandag morgen. Enkelte steder er det helt ned til minus fire grader.

I flere dage har kold luft befundet sig lige over Danmark, men et tæt skydække har forhindret, at vi har fået udbredt nattefrost og isnende kolde morgentimer. Det skyldes, at skyerne har den effekt, at de tilbageholder den langbølgede udstråling fra jorden, og derfor falder temperaturen på en skyet nat ikke nær så meget, som hvis der var skyfrit.

Det skriver TV 2 VEJRET.

Det har dog ikke være tilfældet i nat.

Pas på de glatte veje

En opklaring har bredt sig fra nord og nordøst ned over landet i løbet af søndag eftermiddag, og den har gjort, at temperaturerne hurtigt er faldet til under frysepunktet - og de er fortsat med at falde hele natten.

Mandag morgen kan derfor byde på helt ned til fire frostgrader enkelte steder på Fyn.

Det kan give meget glatte veje for morgentrafikanterne. Lige nu gælder det blandt andet Nyborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Vejdirektoratet advarer mod glatføre.

Fire graders frost i november er dog ikke unormalt. Normalt er den laveste temperatur i november ifølge TV 2 VEJRET -9,2 grader, og den laveste temperatur, der overhovedet er målt i årets elvte måned, er hele -21,3 grader. Det blev målt ved Tarm den 30. november 1973.

Solen varmer Fyn

Mandag vil byde på nogen eller en del sol, og derfor vil temperaturerne også stige i løbet af morgenen og formiddag i det fynske. Faktisk kan temperaturerne komme helt op på to til fem grader trods den kolde start på dagen.

Der vil være svag til jævn vind fra nordøst, og dagen vil faktisk bare være en flot vinterdag på Fyn med kig til solen.

Selvom ugen starter med sol, så betyder det ikke, at fynboerne kommer til at se meget til den skinnende stjerne resten af ugen.

Selvom temperaturerne bliver varmere sidst på ugen end først, så vil solen være svær at finde på himlen. Fra onsdag vil dagene nemlig være præget af gråt og vådt vejr med en del vind.