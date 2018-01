Fynboerne vil væk fra øen

600 fynboer var tirsdag samlet i Hans Christian Andersens Airport for at få idéer til, hvor de kan rejse hen.

Mange kan nok nikke genkendende til, at januar er en måned med masser af kulde og regn. Det er ikke lige frem noget, der vækker begejstring.

Fynboerne drømmer sig derfor ned til solens varme stråler.

Det er de bevidste om hos Gislev Rejser, der mandag og tirdag har slået dørene op til et informationsmøde i HCA Airport.

Det viser tydeligt, at der er mange, der værdsætter at kunne rejse ud fra Odense. Hans Okholm Vejrup, Direktør, Hans Christian Andersen Airport

- Vi glæder os til, at vi skal til Skotland. Vi skal over og smage deres whisky, fortæller Poul Skaaning, som sammen med sin hustru er med til dagens informationsmøde.

Men de er ikke de eneste rejselystne fynboer.

De seneste to dage er over 600 fynboer mødt op til informationsmødet med Gislev Rejser, hvor deltagerne kan høre om ture til Toscana, Skotland og Amalfikysten.

Ægteparret Poul og Else Skaaning fra Odense har planer om at rejse flere gange om året. Foto: Massoud Jafari

Læs også Italien hitter i Beldringe: Gislev Rejser skruer endnu mere op

Flere rejsedestinationer på vej

Rejsebureauet kunne tirdag præsentere i alt tre rejsedestinationer, men ifølge lufthavns-direktøren kan fynboerne se frem til, at listen med rejsedestinationer fra HCA Airport i fremtiden vil blive længere.

- Fremtidsplanerne er fortsat, at vi gerne vil udbygge rutenettet med charterflyvnigner, men også gerne have ruteflyvning ind. Det viser tydeligt, at der er mange, der værdsætter at kunne rejse ud fra Odense, siger Hans Okholm Vejrup.

Vi glæder os til, at vi skal til Skotland. Poul Skaaning, Odense

Det er dog ikke noget, der vil ske inden for nærmeste fremtid.

- Det er en lang proces at få en rute til en lufthavn, siger han og fortsætter:

- Der skal være trafikanalyser, men vi optager dialog med relevante luftfartselskaber, og det har vi løbende, men det begynder vi mere intenst på i løbet af foråret.

Han kan dog endnu ikke røbe, hvilke luftfartsselsksaber der er tale om.

- Det vil være for tidligt at fortælle, siger han med et smil på læben.

Flere mulige rejsedestinationer eller ej. Til dagens informationsmøde fik Ægteparret Poul og Else Skaaning i hvert fald, hvad de de kom efter. Billetterne til Skotland er nemlig bestilt og betalt.

- Det bliver godt. Det gør det, fortæller ægteparret.

