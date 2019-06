Alternativet ude i kulden: - Fynboerne ville det ikke

Det lykkedes ikke. Fynboerne ville det ikke Stine Bardeleben Helles (Å)

- Vi har kæmpet for det fynske mandat, forklarer Stine Bardeleben Helles (Å).

Men partiet har kæmpet forgæves. Sent onsdag aften står partiet nul fynske mandater.

- Man kan gøre alt hvad man kan, og så kan man ikke gøre mere, forklarer hun til TV 2/Fyn.

Partiet lander på tre procent af de fynske stemmer. Det er en tilbagegang på 1,5 procentpoint i forhold til folketingsvalget 2015.

Frem til valgdagen har partiet håbet på et tillægspartiet. Men det håb ser mindre og mindre sandsynligt ud, da partiet har fået 2,9 procent af danskernes stemmer. Det svarer til fem mandater, hvilket er en tilbagegang på fire mandater.

- Det lykkedes ikke. Fynboerne ville det ikke, siger Stine Bardeleben Helles.

Storbyparti

Ifølge hende skyldes det, at partiet er et storbyparti.

- I Alternativet handler det desværre stadigvæk om de store byer. Vi er desværre primært et storbyparti. Det kunne vi godt tænke os at lave om om på i det kommende år, understreger hun.

Selvom Stine Bardeleben Helles led et personligt nederlag, så giver hun ikke op.

- Vi kan nok finde på noget andet at lave for at drive den grønne omstilling i fremtiden, forklarer hun.

