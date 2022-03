Kæmpe sundhedsmæssig udfordring: Over halvdelen af fynboerne dyrker ikke nok motion

Der er generelt flere kvinder end mænd, der ikke opfylder kravet til anbefalingerne for fysisk aktivitet i Region Syddanmark.

For de 25-34-årige opfylder 62,6 procent af kvinder ikke anbefalingerne. Til sammenligning gælder det 57,6 procent af mænd.

Coronanedlukningen har været en stor udfordring for fysisk aktivitet og generelt sundhed og velvære i Danmark, siger Peter Krustrup.

- Vi skal hjælpe hinanden med at komme i gang efter corona, tilføjer han.

Sjovt og socialt

Ifølge Peter Krustrup er der mange ting, man kan gøre for at blive mere aktiv.

- Det gælder om at lave motion, der er sjovt og socialt, hvor man ikke kommer for at vinde eller præstere. Det kan være i en idrætsforening, hvor det er muligt at spille fodbold-fitness. Det er noget, jeg virkelig kan anbefale, siger professoren.

- Der er derudover stor gavn af at bruge cyklen til og fra arbejde.

- Vi skal have flere til at benytte sig at gode vaner med løbeture, som man kan få med naboen eller familiemedlemmer. Det får man rigtig meget ud af.