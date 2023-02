Se de vilde vejr-billeder: Et væltet kastanjetræ og måger i modvind

Det dårlige vejr kunne dog ikke holde Flemming Erik Ulmer fra Thurø inden døre, da lokalbefolkningen begav sig udendørs for at tage godt imod håndboldtræner Nicolai Jacobsen, der vendte hjem efter at have vundet guld i VM i håndbold med de danske håndboldherrer.

Ifølge TV 2 Vejret kan fynboerne se frem til mere omgængeligt vejr torsdag, hvor vindforholdene bliver mere rolige. Der vil være fin chance for en solrig dag, hvor de lyse timer byder på en del solskin. I løbet af natten mellem torsdag og fredag løber et nyt frontsystem igennem og kan give anledning til regn.