Fynbus dropper sms-billetter

Buspassagererne skal fremover købe billetter via app, webshop eller kontant, når sms-billetterne afskaffes.

Fra 1. marts kan fynske passagerer ikke længere købe en billet via sms, når de tager bussen.

Fynbus afskaffer sms-billetterne, der har været mulige at købe til busserne siden 2008.

I stedet for skal passagererne købe billetter via app eller webshop, oplyser Fynbus i en pressemeddelelse.

- Vurderingen er, at afskaffelsen af sms-billetten ikke får de store konsekvenser, da kunderne allerede i dag kan købe de samme billettyper via mobilbillet-appen og i webshoppen. Her kan man betale med både MobilePay og kreditkort, meddeler Fynbus.

Det er fortsat muligt at købe en enkeltbillet kontant i bussen.

Fynbus anbefaler dog sine passagerer at rejse på rejsekort, da det oftest er den billigste løsning. Siden 2008 har Fynbus solgt flere end to millioner sms-billetter.