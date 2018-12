Ny busplan: Fynbus nedlægger flere afgange og natbusture

Fynbus skifter køreplaner for bybusserne i Odense og de regionale ruter på Fyn og Langeland 13. januar 2019.

Det betyder at en række afgange med natbusser bliver nedlagt. Det gælder natbusafgange på ruterne 151-153, 191, 195 og 930-932.

Nedlagte natbusafgange

Rute 151-153:

Sidste natbus-afgang i begge retninger klokken 04.20 fra OBC Nord bliver nedlagt, da få passagerer benyttede den.

Rute 191:

Den sidste natbus-afgang klokken 04.20 fra OBC Nord bliver nedlagt, da kun få passagerer benyttede den.

Rute 195:

Den sidste natbus-afgang fra OBC Nord klokken 04.20 bliver nedlagt, da kun få passagerer benyttede den.

Rute 930-932:

På grund af besparelser på de regionale ruter, vil der fra 13. januar kun være to natbus-afgange i hver retning. Afgangene fra Nyborg klokken 03.31 og 04.29 bliver derfor nedlagt.

Afgangen klokken 01.20 fra Svendborg til Faaborg er forlænget, så den i den nye køreplan starter i Nyborg klokken 01:01. I retning fra Faaborg er natbus-afgangene klokken 01.47 og 03.47 nedlagt.

Flere ruter får tider

En række uddannelsesruter og nogle lokalruter i Faaborg får også nye køreplaner.

- Vi har justeret på afgangstiderne og på den tid, som mange af busserne har til at køre de forskellige strækninger. Blandt andet baseret på, hvor busserne har haft for lidt eller for meget tid, skriver Fynbus på deres hjemmeside.

De nye køreplaner er lavet med udgangspunkt i, at busserne i Faaborg holder ved de nye stoppesteder på Banegårdspladsen (ved Lidl) i stedet for ved den gamle rutebilstation. De nye stoppesteder er dog ikke klar fra 13. januar, og derfor vil busserne i en periode stadig køre omkørsel til den gamle rutebilstation.

På enkelte regionale ruter er der færre afgange om eftermiddagen. Årsagen er, at antallet af passagerer i de regionale ruter er faldet generelt.

- Der er derfor behov for at reducere udgifterne til buskørsel, skriver Fynbus.

Nemmere ud og ind ad busserne

Fra 13. januar er der også muligt at stige ind og ud af alle bussens døre i de regionale busser og i bybusserne i Odense, Svendborg, Nyborg og Middelfart.

- Du skal ikke længere vise billet til chaufføren, men det er dit eget ansvar, at du har gyldig billet, skriver Fynbus.

Som noget nyt kan du i de fleste busser både checke dit rejsekort ind ved fordøren og midterdøren.

- Lad andre komme ud ad bussen, inden du går ind. Så kommer bussen hurtigere afsted, skriver Fynbus.

Se alle ændringerne her.