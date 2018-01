To FynBus-ruter i fare: Passagerflugt i Odense rammer resten af Fyn

Passagerflugt fra busserne i Odense kommer til at betyde besparelser. To busruter kan blive nedlagt. Rektor på Nyborg Gymnasium kalder det katastrofalt for eleverne, som flittigt benytter sig af busserne.

Passagererne flygter fra FynBus. Det kan komme til at få konsekvenser for busafgange rundt omkring på øen.

Trafikselskabet giver blandt andet letbanebyggeriet i det centrale Odense skylden for, at selskabet går glip af ni millioner kroner, fordi den kollektive trafik er kommet under pres. På to år har FynBus tabt 2,6 millioner passagerer, der har fundet andre måder at transportere sig rundt i Odense på, fordi der har været for store forsinkelser på busruterne.

I et brev til Assens, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense Kommune fra den 13. december 2017 har trafikselskabet kortlagt de mulige konsekvenser ved passagerflugten. Blandt andet skriver FynBus i brevet, at hvis Odense Kommune, som selskabet snarest muligt vil kontakte, ikke vil udbedre situationen eller fremkommeligheden for den kollektive trafik i Odense, så vil det få konsekvenser for buspassagererne.

Og det er ikke hovedsageligt de odenseanske kunder, der bliver ramt.

Passagerflugten kan komme til at gå ud over passagererne, der normalt kommer fra A til B med de to regionale busruter 110/111 og 920, som muligvis står foran en hel eller delvis nedlæggelse

Det drejer sig om ruter, der blandt andet betjener Skt. Klemens, Assens, Faaborg, Nyborg og Kerteminde.

Elever bliver ramt

Hvis rute 920 bliver nedlagt, vil det komme til at ramme 153 af Nyborg Gymnasiums elever. De bor i de områder, som 920'eren kører i.

Rektor på gymnasiet, Henrik Stokholm, kalder det katastrofalt.

Lukningen af rute 920 vil være katastrofal for Nyborg Gymnasium Henrik Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium

Han frygter, at det vil komme til at betyde, at eleverne vil vælge gymnasiet fra, fordi det så vil være lettere at komme til Odense og tage en uddannelse der.

- Så det her må ikke ske, og det er ikke gennemtænkt. Det er for snævert kun at tænke på økonomi i FynBus, for konsekvenserne vil være alvorlige både for de unge og uddannelsesinstitutionernes mulighed for at overleve uden for de store byer, siger han til TV2/ Fyn.

Nyborg Gymnasium har syv erhvervs- og ungdomsuddannelser, som mere end 1.100 unge gør brug af.

Rektoren mener, at en nedlæggelse af busrute 920 er stik imod de intentioner, der er i både Region Syddanmarks uddannelsespolitik og den nationale uddannelsespolitik.

- Campus tilbyder et meget bredt udsnit af uddannelser og har lavet udlægning fra andre skoler for at sikre adgang til alle hovedområder. Busserne er livsnerven i det system. Hvis eleverne tager med hurtigruterne til Odense, så rammer det udbuddet af fag, studieretninger og uddannelser, siger Henrik Stokholm og fortsætter med at fortælle, at det kan komme til at betyde, at de unge ikke vælger den rette uddannelse, fordi de får for langt i skole.

FynBus' bestyrelse vil holde et møde torsdag klokken 16, hvor sagen vil blive taget op, og der vil blive drøftet, hvad den videre proces skal være.

TV2/ Fyn følger sagen tæt og holder dig opdateret.