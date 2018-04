Fynbus taber passagerer: Især er Odense bymidte ramt

Ny rapport på viser, at etableringen af letbanen i Odense er en væsentlig årsag til, at Fynbus har tabt buskundernes interesse.

I en uvildig rapport fremgår det, at Fynbus fra 2014 til 2017 på hverdage har mistet 10.200 såkaldte påstigere - altså et fald i antallet af rejsende, der indløser billet.

I 2014 var der ifølge rapporten dagligt cirka 56.800 påstigere per hverdag. I 2017 var tallet cirka 46.600

påstigere per hverdag. Det svarer i perioden til et fald på knap 18 procent.

Det er rådgivningsvirksomheden Via Trafik Rådgivning A/S i Aarhus, som har lavet rapporten, og i den noteres det samtidig, at det især er i Odense, at færre har indløst billet. I antal var tabet fra 2014 til 2017 cirka 7.200 påstigninger.

For det øvrige Fyn er tilbagegangen på cirka 3.000 påstigninger på en hverdag i samme periode.

Odense bymidte bløder

Zoomes der ind på Odense er det specielt i bymidten, at der er registreret færre påstigere

per hverdag.

Således er der alene i Sankt Hans Sogn og Sankt Knuds Sogn - som ligger i trekanten mellem den nu nedlagte, sydlige del af Thomas B. Thriges Gade, Østre Stationsvej og Jernbanegade - registreret en tilbagegang på cirka 4.400 påstigere per hverdag fra 2014 til 2017.

Rapporten noterer, at "for det øvrige Fyn er tilbagegangen fordelt jævnt over hele Fyn og knytter sig således ikke til særlige geografiske områder. De største fald er registreret i Svendborg, Otterup og Langeskov, hvor der fra 2014 til 2017 er registreret tilbagegange på 150-200 påstigere per hverdag".

Rapporten konkluderer også, at det især er de voksne, som undlader at tage bussen. Antallet af børn og unge er dog også faldet, mens flere pensionister i perioden har taget bussen.

Samtidig er det ikke tendenser i samfundet, som kan pålægges passagertabet. Rapporten vurderer, at følgende tre faktorer har været afgørende:

Afslutning af billetordningen ”Odense for en 10’er”, der reelt har medført en takstforhøjelse for kunder, der ikke rejser så ofte.

Omlægning af ruter (som følge af letbanearbejde), hvilket har medført forlængede rejsetider.

Skift af billetsystem

- Det er de tre ting, der bliver nævnt som årsager til at vi har mistet to millioner passagerer, siger formand for Fynbus, borgmester Morten Andersen (V), Nordfyn Kommune.

Ville nedlægge busruter

I januar kom det frem, at Fynbus truede med at nedlægge de to regionale busruter 110/111 og 920.

Det skete, efter Fynbus havde regnet sig til, at der på to år var tabt 2,6 millioner passagerer.

I et brev til Assens, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense kommuner skrev trafikselskabet blandt andet, at hvis Odense Kommune ikke vil udbedre situationen eller fremkommeligheden for den kollektive trafik i Odense, vil det få konsekvenser for buspassagererne.

Letbanen i Odense fik dermed skylden, men det prellede af på borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som mente, at det ikke kun kunne være letbanebyggeriets skyld.

Han udbad sig samtidig om "at få udredt årsagerne lidt dybere". Og det er den rapport, som netop er blevet forelagt bestyrelsen for Fynbus.

