Fynbus-trusler preller af på odenseborgmester

Odenses borgmester vil på nuværende tidspunkt ikke love Fynbus flere penge, så busruterne 110 og 920 kan overleve. Han mener ikke, at letbanen alene er skyld i selskabets millionunderskuddet.

Letbanebyggeriet i Odense er skyld i, at Fynbus skal spare ni millioner kroner og derfor overvejer at nedlægge to regionale busruter.

Det mener i hvert fald Fynbus. Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er ikke lige så overbevist om, at letbanebyggeriet alene er ansvarlig for Fynsbus' millionunderskud.

- Letbanen er nok noget af forklaringen, og en anden kunne være, at det er blevet billigere at anskaffe sig en bil, men måske har Fynbus heller ikke været dygtige nok til at markedsføre sig over for kunderne. Hvis man tænker sig om i fem minutter, kunne der være flere årsager end letbanen, siger han til TV 2/Fyn.

På to år har de grønne busser i Odense mistet 2,6 millioner passagerer, der har fundet andre måder at transportere sig rundt i byen, da busserne har kørt med store forsinkelser.

Peter Rahbæk Juel har derfor bedt Fynbus om at lokalisere de præcise årsagssammenhænge til underskudet.

- Det lyder ret voldsomt, hvis letbanen alene er årsag til alt det her. Vi skal som minimum have et sikkert grundlag, inden der bliver peget fingre. Derfor har jeg bedt om at få udredt årsagerne lidt dybere, så det ikke er en halv vind, siger borgmesteren.

Fynbus allerede kompenseret

Ifølge Peter Rahbæk Juel er Fynbus allerede blevet kompenseret for generne ved letbanebyggeriet.

- Der er sat et trecifret millionbeløb af til Fynsbus som kompensation, som vil blive udbetalt løbende.

Vil du tilføre flere penge, hvis det viser sig, at letbanen er skyld i Fynbus' nedgang?

- I udgangspunktet er der ikke sat flere penge af ud over dem, der allerede er øremærket Fynbus. Fynbus må også påtage sig opgaven og ikke fare rundt og kun varetage lokale interesser.

Det er busserne 110/111 og 920, der kører ruter i Faaborg-Midtfyn, Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense, som Fynbus føler sig nødsaget til at nedlægge.