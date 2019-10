Fynbus: Vi har løsningen på unges busproblemer

I sidste uge kunne Bemærk fortælle, at 42,6 procent af de fynske unge har prøvet at fravælge en fritidsaktivitet på grund af offentlige transportmuligheder, der ikke passer med aktiviteten. Heriblandt 17-årige Julie Vinberg fra Broby, der overvejer at droppe teater i Haarby, fordi hun hver gang skal vente halvanden time på bussen i aftenmørket.

- Hvis jeg skærer teater fra, får jeg lige pludseligt fem timer mere, jeg kunne bruge på alt muligt andet. Det kan godt være, at det er hvad jeg har brug for at gøre, men det er ikke det, jeg er villig til at gøre endnu, fortæller hun.

Nu fortæller Fynbus, at der er alternativer på vej til lange ventetider og mørke stoppesteder, der er en del af Julie Vinbergs hverdag.

Ny ordning på vej

En ny taxaordning kaldet "Flextur" træder i kraft 1. februar 2020, og den kan gøre det lettere for alle, der bøvler med bustiderne.

Formand for Fynbus, Morten Andersen



- Det er jo en ny mulighed i forhold til, hvad der er nu. Som det er nu, kan du kun køre i den kommune, hvor taxaen er bestilt, fortæller formanden for Fynbus, Morten Andersen, som også er borgmester i Nordfyns Kommune.

Flextur Den nye taxaordning Flextur kommer til at minde om den eksisterende teletaxaordning. Teletaxaordningen er en del af telekørslen, som Fynbus tilbyder, hvis der ikke er nogle offentlige transportmuligheder, der kører. Priserne for teletaxa varierer fra kommune til kommune, og kan findes på Fynbus' hjemmeside. Konkret er forskellen på teletaxaordningen og flexturen, at teletaxaerne ikke krydsede kommunegrænser, men det kommer flexturen til at gøre. Kilde: Fynbus

- Det, vi tilbyder nu er næsten alt for flot, når der kører så mange tomme busser. Vi har en kollektiv trafik, som få bruger, og som bliver ved med at koste midler. Der kunne flexturen være et alternativ.

Dyrere end en busbillet

Prisen for en flextur kommer til at være 64 kroner, hvilket er 40 kroner højere, end prisen for en almindelig busbillet for en voksen.

Morten Andersen mener dog ikke, at det vil være et problem.

- Hvis man ikke vil have sine forældre til at hente én, så kunne det jo være, at de ville give et tilskud til, at man kunne komme hjem, fortæller formanden.

For få bruger busserne Vi kunne i sidste uge fortælle om den 17-årige Julie Vinberg, der har problemer med at komme frem og tilbage fra teater, fordi der ikke er en afgang, der passer hende. Formanden havde undersøgt tallene på den rute, hun bruger tirsdag aften, nemlig bus 110 Odense - Assens, og kunne fortælle, at der i snit over de seneste par måneder havde været mindre end en person med de aftenafgange, ruten har. Kilde: Formanden for Fynbus, Morten Andersen Se mere

Julie Vinberg er ikke sikker på, at det er en god løsning for hende. Det kan nemlig hurtigt blive for dyrt.

- Nu, hvor det kun er en gang om ugen, ville de 64 kroner ekstra være okay. Men vi skal snart igang med at forberede forestilling, og så bliver det pludseligt flere gange om ugen, jeg skal give 64 kroner for at komme hjem, fortæller hun.

Millioner til Fynbus gør ingen forskel

I sidste uge blev Region Syddanmark enige om et budgetforlig, der betyder, at Fynbus får eftergivet et midlertidigt tilskud på 9,3 millioner og får 2 millioner mere i tilskud årligt fra 2021.

Det er dog ikke lig med flere busforbindelser, der kan fragte passagerer til og fra fritidsaktiviteter.

- Godt nok gives der flere penge til at køre kollektiv trafik for, men den kollektive trafik koster også mere for Region Syddanmark at drive, end den har gjort tidligere. I bund og grund kommer der bare til at være mere harmoni mellem hvad det rent faktisk koster, og hvad vi har at gøre med, siger Morten Andersen.