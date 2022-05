Elbiler i de fynske kommuner: - Vi vil jo gerne ligge i toppen

Frem mod 2030 har de fynske kommuner en fælles målsætning om at reducere co2-udspillet med 80 procent.

Derfor er det vigtigt at få skiftet kommunens benzin- og dieselbiler ud med elbiler. Men der er stor forskel på, hvor langt man er med denne proces i de forskellige kommuner.

Middelfart er den fynske kommune, der lige nu er længst fremme i arbejdet med at gøre bilflåden grøn. Af deres 227 biler er 54 af dem ren el. Det betyder, at 24 procent af deres biler er elbiler.

Kommunens mål er, at den allerede i 2025 runder 50 procent.

Ikke tilfreds

Hvis man kigger på ren antal, er det Fyns største kommune, Odense Kommune, der ligger nummer et. De har 118 elbiler kørende.

Men man er ikke videre tilfreds med ikke at ligge nummer et, hvis man spørger rådmand for Klima og Miljø i Odense Tim Vermund.

- Vi vil jo gerne ligge i toppen. Vi er nogle af dem, der er mest ambitiøse i forhold til vores egentlige klimahandleplan, siger Tim Vermund.

I den tunge ende af skalaen ligger Faaborg-Midtfyns Kommune. I en aktindsigt, TV 2 Fyn har fået, er der ikke noteret en eneste elbil i kommunen.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Faaborg-Midtfyns Kommune om antallet af elbiler i kommunen.

Selvom Nyborg Kommune kun har syv elbiler, mener borgmester Kenneth Muhs (V) ikke, at det er et problem, da nedbringelsen af co2 er en blanding af mange ting.

- Det, der er interessant for os, er at nå målsætningerne. Der er jo ikke ret meget ved at komme til 2030 og så sige, vi har investeret i en masse ting, men vi har ikke nået de 70 procent, siger Kenneth Muhs.

Udforsk kommunerne herunder, og se, hvor mange af din kommunes biler der kører på el.