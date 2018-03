Fyns kollektive trafik bliver nemmere og billigere

Det bliver nemmere at finde den billigste billet, og rabatterne bliver ensrettet på tværs af trafikselskaber.

Det kan være svært at finde rundt i de mange forskellige rabatter, zoner og billettyper, som findes i den kollektive trafik.

Derfor gør trafikselskaber vest for Storbælt både pris- og billetsystemet mere enkelt. 18. marts 2018 bliver den nye reform Takst Vest indført, hvor det bliver nemmere at finde den billigste billet til din rejse med tog og bus både på Fyn og i Jylland.

Det nye system gør, at du fremover skal forholde dig til færre zonesystemer og rabatter, og at priserne bliver mere forståelige. Det mener kommunikationskonsulent Mikkel Henriksen fra FynBus.

- Det har været svært at gennemskue, hvilken type billet man skulle vælge for at være sikker på, at man har købt den billigste billet til rejsen. Fra 18. marts bliver det overskueligt og ensartet, siger Mikkel Henriksen.

Det er blandt andet blevet kritiseret af Rigsrevisionen, Forbrugerombudsmanden og kunderne selv.

Penge at spare

Forandringerne er størst at finde, hvis du rejser med tog på Fyn eller i Jylland.

Fra 18. marts kan der ske ændringer i det billetprodukt, du bruger, så det kan være en god idé at se hvilke rabatter du kan benytte dig af - måske er der penge at spare.

Rabat overblik Alle kunder får på rejsekort rabat uden for myldretiden, dvs. mellem kl. 11-13 og 18-07 på hverdage og hele weekenden på rejser inden for trafikselskabernes områder (fx hele Fyn og Langeland).



Pensionister får altid 25 % i rabat på rejsekortet, og kan få rabat uden for myldretiden oven i.Fra 18. marts afskaffer DSB billigdage, men pensionister kan nu også få rabat uden for myldretiden på rejser mellem trafikselskabernes områder.



Unge kan få Ungdomskort, så de kan rejse frit inden for et trafikselskabs område hele døgnet.DSB afskaffer 18. marts billigdage for unge, men unge kan nu også få rabat uden for myldretiden på rejser mellem trafikselskabernes områder.

Oprydning i systemet

- Med den nye reform kommer sammenlignelige rejser til at koste det samme, og rabatter bliver ensrettet på tværs af trafikselskaber.

Samtidig bliver priserne på de forskellige billetprodukter justeret, så man som udgangspunkt kan regne med, at man får den billigste pris med et rejsekort i hånden. Fremover vil det også altid kunne betale sig at købe et pendlerkort, hvis man pendler den samme strækning hver dag, fortæller Mikkel Henriksen

Derudover forenkles zonesystemet, og de lokale takstområder, der indtil nu har opdelt de enkelte trafikselskaber, forsvinder. På den måde kan man fremover få rabat uden for myldretiden på alle rejser inden for et trafikselskab, hvis man rejser med rejsekort.

Samtidig ensrettes rabatordningerne på rejsekortet og den mængderabat man optjener, gælder fremover på alle rejser vest for Storebælt

Forskel på bus og tog

FynBus indførte allerede i januar 2017 de fleste ændringer, hvilket gør, at man som passager i busserne på Fyn kun vil opleve mindre forandringer.

For en del kunder, der rejser mere end 3 zoner på et pendlerkort, vil prisen falde. Til gengæld skal passagerer, der kører på rejsekort, rejse lidt oftere for at komme op på de højeste rabatsatser.

For DSB’s kunder på Fyn betyder reformen, at alle togrejser får samme pris som de øvrige togrejser i Jylland og på Fyn. Det betyder især ændringer for de kunder, der har rejst med rejsekort, hvor rejserne før reformen var prissat efter FynBus-takster. De overgår til at være rejser til tog-takster. Desuden vil nogle togkunder opleve ændrede priser, da priserne fremover beregnes på de fælles rejsekortzoner.

Du kan søge på en rejse efter 18. marts på Rejseplanen og se, hvad prisen bliver, når ændringerne er trådt i kraft.

