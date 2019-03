Fyns Politi: - 14 spritbilister på én weekend er alt, alt for mange

I weekenden har Fyns Politi fanget 14 spritbilister på de fynske veje. Selv om det er usædvanligt, at der bliver snuppet så mange på så kort tid, er det ikke usædvanligt, at det sker i ellers rolige weekender.

Læs også Syv spritbilister fanget på fem timer: Kvinde kørte ind i holdende bil

- Det er rigtig mange, vi har taget her i weekenden. 14 siden fredag er alt, alt for mange i hvert fald, siger politiinspektør Johnny Schou til TV 2/Fyn.

Det er livsfarligt - ikke mindst for andre - hvis fynboerne sætter sig ind i bilen med for meget alkohol i blodet.

- Man risikerer at lemlæste andre og sig selv. Det medfører en alvorlig straf, og man kan miste sit kørekort - og måske derigennem muligheden for at have et job, forklarer Johnny Schou.

Derfor har politiet fanget flere denne weekend

Han mener, der er flere grunde til, at politiet i denne weekend har fanget flere spritbilister end normalt.

- Vejret har været godt, og det lokker folk ud. Man kører til stranden, i skoven eller i kolonihaven. Man får mere alkohol, end man plejer, og så får man ikke lige tænkt igennem, at man også skal bruge bilen bagefter. Så kører man uden at tænke over det, siger Johnny Schou.

Derudover har det været en stille weekend i det fynske natteliv. Derfor har politiets patruljevogne haft tid til at holde øje med spritbilister.

Syv spritbilister på fem timer

På fem timer natten til søndag blev syv spritbilister snuppet af politiet.

- Det har patruljerne gjort godt denne weekend, konstaterer Johnny Schou.

Hvorfor gør I ikke det oftere, hvis I kunne fange flere spritbilister, som er farlige på vejene?

- Det har ikke noget at gøre med, om vi gør det oftere. Vi gør det hele tiden. Vi prioriterer selvfølgelig mellem de forskellige opgaver, der er, og der er rigtig mange gode at vælge imellem, heriblandt også spirituskørsel, forklarer Johnny Schou.

Fakta Her blev spritbilisterne fanget natten til søndag: Klokken 1.20: Mand i personbil på Klusetvej i det nordlige Odense Klokken 1.39: Mand i personbil på Næsbyvej ved Jarlsberggade Klokken 2.19: Mand i personbil på Rugvang ved Tarup Center Klokken 3.01: Kvinde i personbil på Otterupvej i det nordlige Odense Klokken 5.10: Mand i personbil i Jernbanegade i det centrale Odense Klokken 5.38: 19-årig kvinde i personbil på Nyborgvej i det centrale Odense Klokken 6.26: 26-årig mand i personbil på Kertemindevej Kilde: Fyns Politi