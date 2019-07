Fyns Politi advarer travle landmænd

Efter et par varme dage bliver der torsdag skruet yderligere op for temperaturen. Ifølge TV 2 Vejret kan fynboerne se frem til temperaturer over eller omkring 30 grader.

Samtidig er det knastørt, og da landmændene skal i gang med at høste, kommer Fyns Politi med en advarsel.

- Pas på i høsten. Tænk på brandfaren, og lav eventuelt et brandbælte, når første runde er kørt, så en eventuel brand ikke løbsk med fare for andre, råder Fyns Politi på Twitter.

De kommende dage byder på varmt og tørt vejr, og der kan være tale om en regulær hedebølge. Det har ikke regnet siden mandag, hvor store dele af Fyn til gengæld fik en del regn.

Ekstrem tørke og hedebølge

Sidste sommer var plaget af ekstrem tørke, og det resulterede i utallige mark- og naturbrande i hele landet.

På den nye hjemmeside brandfare.dk kan borgerne ét samlet sted finde gode råd til at undgå naturbrande og få et overblik over, hvor brandfarlig naturen er.

- De mange naturbrande sidste sommer gav travlhed for redningsberedskabet og gjorde formentlig også nogle borgere utrygge. Brandfare.dk kan være med til at sætte fokus på, hvordan man skal opføre sig i naturen, og hvor i landet man enten bør tænke sig om en ekstra gang eller helt lade være med for eksempel at tænde bål eller grille, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Du kan løbende holde dig opdateret på, hvor på Fyn der er størst risiko for mark- og naturbrande. Foto: brandfare.dk

Større markbrand

Onsdag eftermiddag var der en større markbrand mellem Regstrupvej og Skovgyden lidt uden for Aunslev, oplyser vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.

Her spredte ilden sig på grund af vinden, og der gik ild i et større areal.

Brandfolkene fik dog branden under kontrol, inden flammerne ramte beboelse og en minkfarm i nærheden.