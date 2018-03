Fyns Politi: Asmaas Facebook-opslag var inden for rammerne

Den omstridte brobygger, Asmaa Abdol-Hamid, bliver ikke straffet for Facebook-opslag. Pernille Bendixen (DF) vil kalde justitsministeren i endnu et samråd.

Et meget debatteret opslag på Facebook, får ikke konsekvenser for Fyns Politis brobygger, Asmaa Abdol-Hamid.

I december blandede Asmaa Abdol-Hamid sig i Jerusalem-konflikten, ved at skrive, at de mellemøstlige styrker samler støv. Opslaget blev hurtigt slettet, men helt præcist stod der:

- Blot et lille udpluk af militærstyrker som samler støv. #JerusalemIsTheCapitalOfPalestine

Herefter remsede hun blandt andet Jordan, Iran og andre landes militærstyrker op.

Fyns Politi sagde dengang, at Facebook-opslaget ville blive studeret nærmere, og her godt tre måneder senere, er konklusionen så klar.

- Vi har vurderet den pågældende sag vedrørende Asmaa Abdol-Hamid og har konkluderet, at hendes ytringer ligger inden for rammerne af, hvad man som offentlig ansat har ret til, skriver Michael Hein Petersen, der er stabschef hos Fyns Politi.

Facebook-opslaget kom efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og fremlagde en plan om at flytte USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Palæstinenserne protesterede og tåregasgranater blev brugt mod borgerne i Ramallah, Betlehem og andre steder på Vestbredden og i Gazastriben.

DF'er giver ikke op

Dansk Folkepartis Pernille Bendixen krævede i december Abdol-Hamid fyret, og hun er langt fra tilfreds med den konklusion, som Fyns Politi er nået frem til.

- Det er en ærgerlig konklusion, som jeg er lodret uenig i. Jeg mener, at det var en indirekte krigserklæring mod Israel, og det er fuldstændig upassende at komme med sådan nogle udtalelser, når man er ansat ved Fyns Politi, siger Pernille Bendixen, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Som offentlig ansat har man jo også ytringsfrihed og ret til at ytre sig privat. Synes du ikke, at Asmaa Abdol-Hamid har ret til det i denne sag?

- Det har hun al mulig ret til. Og jeg har lige så meget ret til at forholde mig til hendes ytringer. Og det er dét, jeg gør. De konsekvenser må hun så tage på sig, når hun vælger at ytre sig på den måde, siger Pernille Bendixen.

Hun vil nu kalde justitsminister Søren Pape Poulsen i samråd om sagen.

- Jeg vil høre om han (Søren Pape Poulsen, red.) er enig i Fyns Politis konklusion, og i så fald hvorfor han er det. Og så vil jeg meget gerne have en redegørelse af, hvordan det går med at give hånd, siger Pernille Bendixen.

Ville ikke give hånd

Det vil ikke blive det første samråd rejst af Pernille Bendixen om Asmaa Abdol-Hamid.

I januar 2017 indkaldte Pernille Bendixen nemlig to ministre i samråd, fordi Fyns Politis brobygger af religiøse årsager ikke ville give hånd til mænd.

Til samrådet slog ministrene det fast, at man som ansat ved Fyns Politi skal give hånd til alle uanset køn.

- Det er meget enkelt. Hvis man er ansat i politiet, så skal man give hånd, så enkelt er det. Hvis man bliver givet hånden, så giver man hånd, fortalte den konservative justitsminister, Søren Pape, dengang til TV 2/FYN.

Men det er altså den sag, som Pernille Bendixen nu igen vil have ministeren til at give en status på.

TV 2/Fyn har talt med Asmaa Abdol-Hamid, som ikke ønsker at kommentere sagen.

