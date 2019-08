Se de mange tyvekoster: Fyns Politi beder om hjælp til at finde ejerne

Fyns Politi har fundet ejerne til mange af de tyvekoster, der tidligere på sommeren blev fundet i Ørbæk. Men der er stadig en del ting, som mangler at komme tilbage til de rette ejere, og derfor beder politiet nu borgerne om hjælp.

Politiet har mandag offentliggjort en lang række billeder af de mange tyvekoster, som betjente fra Fyns Politi den 13. juli fandt i en maskinhal på Østfyn.

- Vi vurderer, at der er koster for cirka én million kroner tilbage og ved at bede borgerne om hjælp, håber vi at kunne finde ejerne til de sidste ting, siger politikommissær Finn Allan Wegner.

Tyvekosterne stammer primært fra indbrud i virksomheder og på byggepladser. Og blandt de ting, som mangler at blive leveret tilbage, er stillads-dele, bjælker, en røgkanon, boremaskiner, industristøvsugere, båndslibere, søjleboremaskiner, affugtere og projektører.

Maskinhal fuld af tyvekoster

Betjentene var på patrulje, da de opdagede en bil uden nummerplade, som stod gemt væk ved maskinhallen i Ørbæk. Da betjentene så nærmere på stedet, dukkede endnu en bil uden nummerplade op. De besluttede de sig derfor for at undersøge stedet. Det viste sig, at maskinhallen var fuld af tyvekoster til en samlet værdi af cirka tre millioner kroner - heriblandt entreprenørmaskiner, dyre biler og et par både.

Mange af kosterne er allerede kommet tilbage til de rette ejere, men da serienummer og stelnummer er blevet fjernet på næsten alle koster, er der stadig en del ting, som fortsat mangler at blive bragt tilbage til de rette ejere. Det skriver Fyns Politi på sin hjemmeside.

Derfor beder de nu borgerne om hjælp.

Koster fra hele landet

Fyns Politi har foretaget et stort efterforskningsarbejde, og de mener, at kosterne stammer fra tyverier både på Fyn, i Jylland og på Sjælland.

For at få de resterende tyvekoster tilbage i de rette hænder, har de derfor lagt billeder af kosterne ud på deres hjemmeside. På deres Twitter-profil beder de folk henvende sig, hvis de genkender noget som værende deres, eller hvis de har en idé om, hvem det tilhører.

Se en lang række billeder af de mange tyvekoster her.