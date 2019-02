Inhabilitet: - Fyns Politi bør videregive sag om byrådspolitiker mistænkt for mandatsvig

Efterforskningen af sagen om tidligere byrådsmedlem, chefkonsulent og siden kontorchef i Odense Kommune, Tina Bue Frandsen, bør placeres ved en politikreds et andet sted i landet.

Det mener en ekspert i strafferet efter, at det er kommet frem, at også Tina Bue Frandsens mand - Carsten Bue Frandsen, der har en lang karriere som bl.a. kriminaltekniker, sikkerhedsrepræsentant og tillidsmand i politiet bag sig - har taget sig betalt for at holde oplæg om ledelsesteorien Teori U for Odense Kommune.

Et oplæg, som hans kone - daværende byrådspolitiker, Tina Bue Frandsen - netop var ansat til at holde som chefkonsulent i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

- Hvis jeg sad som ledende medarbejder ved Fyns Politi og havde ansvaret for den her efterforskning, så ville jeg i en fart få den sendt videre til en anden politikreds. Ganske enkelt fordi jeg ville føle mig for tæt på de mennesker, der er involveret her, siger Henning Fuglsang Sørensen, der er lektor i strafferet ved Syddansk Universitet.

Den vurdering styrkes ifølge Henning Fuglsang Sørensen yderligere af et opsigtsvækkende opslag på Facebook begået af Tina Bues tidligere byrådskollega og nuværende vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Per Lydiksen Laursen.

- Gab

Gab at bruge en hel udsendelse på en sag fra Nordfyns Kommune, som har kørt i over en uge. Bedre TV for licensen.

Sådan skriver vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen på TV 2/Fyns facebookside i slutningen af april 2018.

Opslaget er en reaktion på TV 2/Fyns historier om, hvordan Tina Bue Frandsens søster i egenskab af centerleder i Nordfyns Kommune over flere år sendte sine medarbejdere på kurser i Tina Bue Frandsens private kursusvirksomhed for knapt 240.000 kroner.

En klar overtrædelse af forvaltningslovens regler om inhabilitet, som førte til, at både søsteren og hendes overordnede - daværende familiechef Henrik Jacobsen - mistede deres stillinger.

Vicepolitiinspektør og tidligere byrådskollega

Per Lydiksen Laursen arbejder som vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, hvor han i dag har ansvar for den almene efterforskning.

Han har været ansat i Fyns Politi siden 1977 og har således gennem mange år været kollega til Carsten Bue Frandsen, der er gift med Tina Bue Frandsen.

Derudover har Per Lydiksen Laursen siddet i Odense Byråd i perioden 2001 til 2005, hvor han var valgt for Venstre, mens Tina Bue Frandsen repræsenterede Socialdemokraterne.

Per Lydiksen Laursens opslag på TV 2/Fyns facebookside, 26. april 2018.

- Vi er langt over stregen

Facebook-opslaget er blot med til at understrege, at Fyns Politi ikke bør efterforske sagen om Tina Bue Frandsen, lyder det fra lektor i strafferet ved Syddansk Universitet, Henning Fuglsang Sørensen.

- Her har vi en ledende medarbejder, der stadigvæk er tjenestegørende ved Fyns Politi, som i realiteten går ud og erklærer sin støtte til Bue Frandsen. Det betyder, at så meget desto mere er der grund til at have en sikker formodning om, at ledende medarbejdere ved Fyns Politi har deres forudindtagede opfattelse af, hvordan den her sag skal efterforskes.

- Allerede der er vi jo langt over stregen i forhold til, hvornår man bør lade sager gå videre til et naboembede, siger Henning Fuglsang Sørensen.

TV 2/Fyn har været i telefonisk kontakt med vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen.

Han har ikke ønsket at kommentere sagen - ej heller det opslag, som han altså lavede fra sin private profil på Facebook tilbage i april 2018.

Fyns Politi har gentagne gange afvist at svare

TV 2/Fyn har flere gange bedt Fyns Politi forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt sagen burde overdrages til en anden politikreds.

Det har imidlertid ikke været muligt at få politiet til at besvare spørgsmålet.

Den 2. november 2018 bad TV 2/Fyn om en status i de to anmeldelser mod henholdsvis Tina Bue Frandsen og hendes søster. Fyns Politi blev samtidig bedt om at forholde sig til spørgsmålet om mulig inhabilitet, hvilket blev afvist af politiets kommunikationsafdeling, med begrundelsen:

Da de omtalte to sager i øjeblikket er under efterforskning, har vi desværre ikke mulighed for at komme med oplysninger vedr. deres status mv.

På daværende tidspunkt var vurderingen, at der ikke var tale inhabilitet, fordi Carsten Bue Frandsen ikke længere var ansat i Fyns Politi og ikke havde været det i en rum tid Sunniva Pedersen-Reng, Kommunikationsmedarbejder, Fyns Politi

Fyns Politi har igen den 18. december 2018 afvist at besvare spørgsmålet om mulig inhabilitet, men skriver på det tidspunkt følgende i en e-mail til TV 2/Fyn:

Der vil blive taget stilling til et eventuelt spørgsmål om habilitet i forbindelse med efterforskningen. Da der er tale om en verserende straffesag, kan jeg ikke oplyse dig om yderligere.

- Ikke tale om inhabilitet

Først efter, at TV 2/Fyn igen har taget kontakt til Fyns Politi og bedt dem forholde sig til spørgsmålet om inhabilitet på baggrund af de nye oplysninger om, at Tina Bue Frandsens mand har tjent penge som oplægsholder for sin kone i Odense Kommune, har politiet besluttet sig for at fortælle om forløbet.

Fyns Politi oplyser nu, at spørgsmålet om inhabilitet blev vurderet tilbage i oktober måned, da Odense Kommune i forbindelse med færdiggørelsen af en intern undersøgelse oversendte sagen til Fyns Politi.

- På daværende tidspunkt var vurderingen, at der ikke var tale om inhabilitet, fordi Carsten Bue Frandsen ikke længere var ansat i Fyns Politi og ikke havde været det i en rum tid, siger Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationsmedarbejder i Fyns Politi.

Ny vurdering - men intet interview

Fyns Politi afviser fredag at stille op til interview.

Til gengæld lyder meldingen nu, at spørgsmålet om en mulig overdagelse af sagen til en anden politikreds, vil blive vurderet påny, når man på politigården i Odense har haft lejlighed til at forholde sig til de nye oplysninger i sagen.

- Det er en alvorlig sag, og vi har brug for at kigge ordentligt på nye oplysninger i sagen og lave en ny vurdering. Det tager tid, og det må I respektere. Før vi har lavet en ny vurdering , kan vi ikke udtale os yderligere, siger Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationsmedarbejder i Fyns Politi.

Hun understreger, at oplysningerne omkring Carsten Bue Frandsens rolle som oplægsholder for Odense Kommune er nye for Fyns Politi.