Bombetrussel i Odense: Medarbejdere i centrum og Vollsmose evakueret

Politiet efterforsker torsdag eftermiddag en ukonkret trussel mod Odense Kommune. Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Der er i den anledning ikke iværksat nogen særlige forholdsregler, skriver politiet.

Kilder fortæller til TV 2/Fyn, at det drejer sig om en bombetrussel mod kommunens afdelinger i byen.

Fyns Politi efterforsker i øjeblikket en ukonkret trussel mod Odense Kommune - der er i den anledning ikke iværksat nogen særlige forholdsregler #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 6, 2018

Læs også Bilist kørte 130 kilometer i timen - måtte køre 50

Kommunen bekræfter trusler Odense Kommune bekræfter klokken 15.15 på sin hjemmeside, at der omkring klokken 14 blev indtelefoneret en trussel mod ’bygninger i Odense Kommune’. Truslen var uden afsender, ligesom der heller ikke var en konkret adresse eller navn på eventuelle bygninger.

Evakuering er afblæst

TV 2/Fyn har været i kontakt med Fyns Politi, der dog ikke kan give flere oplysninger.

- Jeg kan ikke sige mere, end der står i tweetet, siger kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg til TV 2/Fyn.

Kort efter kunne Fyns Politi dog give en opdatering på Twitter.

- Odense Kommune havde iværksat en evakuering, som nu er afblæst. Politiet efterforsker fortsat en ukonkret trussel mod kommunen. Politiet understreger, at alle borgere kan færdes trygt i byen.

Odense kommune havde iværksat en evakuering, som nu er afblæst. Politiet efterforsker fortsat en ukonkret trussel mod kommmunen. Politiet understreger, at alle borgere kan færdes trygt i byen. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 6, 2018

Øjenvidne: Kommunens folk stod udenfor

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger er der tale om en bombetrussel rettet mod flere af Odense Kommunes bygninger. Fyns Politi vil dog på nuværende tidspunkt hverken af- eller bekræfte dette.

Et øjenvidne fortæller til TV 2/Fyn, at kommunens bygninger i Vollsmose var blandt de bygninger, der blev evakueret.

- Vi kunne se, at kommunens folk stod udenfor på parkeringspladsen et stykke væk fra bygningen, hvor de har kontorer i Egeparken. Og så stod der en medarbejder ved hver opgang og ringede på dørtelefoner for at fortælle beboerne, at der var bombetrussel mod kommunens bygninger, og at alle skulle komme ud, fortæller Janni Filstrup.

Ifølge øjenvidnet gik der omkring 20 minutter, før bombetruslen var afblæst, og alle - både kommunale medarbejere og beboere, igen kunne gå indenfor. Det er medarbejdere i kommunens bygninger i Vollsmose samt i centrum af Odense, der er blevet evakueret. Medarbejderne i Odense er også tilbage på deres kontorer igen.

Bombetrussel mod Odense Kommune. Den er nu afblæst for vores vedkommende, så vi kan komme ind igen. pic.twitter.com/JQU8w8mw6u — Nina (@9named1nimidten) 6. december 2018

Kommunen bekræfter trusler

På sin hjemmeside bekræfter Odense Kommune, at der har været indtelefoneret ukonkrete trusler mod kommunen.

"Torsdag eftermiddag omkring klokken 14 blev der indtelefoneret en trussel mod ’bygninger i Odense Kommune’. Truslen var uden afsender, ligesom der heller ikke var en konkret adresse eller navn på eventuelle bygninger," skriver kommunen og fortsætter:

"Det betød, at flere af kommunens forvaltninger blev evakueret, alt imens der var dialog mellem Odense Kommune og Fyns Politi. Truslen kunne hurtigt afblæses igen. Sagen ligger nu til efterforskning hos Fyns Politi. Der er ikke iværksat særlige forholdsregler for hverken medarbejdere eller bygninger i Odense Kommune."