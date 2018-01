Fyns Politi efterlyser 55-årig sexkrænker i hele Europa

Politiet har udstedt en arrestordre for at få fat i en 55-årig, der er dømt for krænkelser mod 22 piger.

En 55-årig odenseaner, der for to uger siden blev idømt halvandet års fængsel for sexmisbrug af 22 piger på Stige Skole og i Stige Håndboldklub, er stadig på fri fod.

Manden mødte aldrig op til domsafsigelsen, og siden har Fyns Politi ikke kunnet finde ham. Nu har politiet udstedt en international arrestordre på den dømte sexkrænker. Det oplyser Fyns Politi til DR Fyn.

- Tager han til Tyskland, og der er grænsekontrol, eller tyske politifolk spørger på ham, så får de at vide, at han er efterlyst i Danmark. Det samme vil ske i alle andre europæiske lande, siger efterforskningsleder Henrik Justesen til DR Fyn.

Ifølge efterforskningslederen sker det blandt andet, fordi manden under retssagen forklarede, at han har tilknytning til et rumænsk børnehjem, hvor han har arbejdet som frivillig.

Den 55-årige mand arbejdede som pædagogmedhjælper på Stige Skole og som håndboldtræner i Stige Håndboldklub.

De mange overgreb er foregået i årene fra 1999 til 2015 i skolens SFO, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i det nordlige Odense.

Under retssagen fortalte adskillige piger og forældre, at de flere gange orienterede Stige Skole om, at manden havde rørt ved og krænket små piger.

En 31-årige kvinde fortalte i retten, at også hun blev udsat for seksuelle krænkelser som barn, da hun gik i SFO'en. Hun vidnede ifølge Fyens Stiftstidende for at kaste lys over, at manden så tidligt som 1992 angiveligt skulle have forgrebet sig på piger.

Den 55-årige mand har gennem sagen nægtet sig skyldig. Under retssagen fortalte han, at han havde modtaget trusler på livet fra mennesker i lokalområdet og derfor ikke turde bo i sit eget hus.

Ud over fængsel blev den 55-årige pædagogmedhjælper frataget retten til at arbejde med børn og unge piger.