Fyns Politi efterlyser vidner til overfald

En 28-årig ærøboer blev lørdag nat sparket i hovedet og frarøvet indholdet i sin pung i Odense.

Klokken 01.23 hævede en 28-årig mand fra Ærø penge i en automat på Grøbrødre Plads i Odense, da han blev passet op af to personer, der tog hans pung og gik fra stedet.

Ærøboen fulgte efter tyvene i håb om at få pungen tilbage.

På et tidspunkt smed den ene af gerningsmændene pungen fra sig, og da den 28-årige mand bukkede sig ned for at samle den op, blev han sparket i hovedet.

Dermed udviklede episoden sig fra tyveri til røveri, forklarer vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland til TV 2/Fyn.

- Hvis nogen har bemærket noget, vil vi meget gerne høre fra dem, siger vagtchefen.

De to gerningsmænd beskrives som værende med indvandrerbaggrund. Den ene anslås at være 180 centimeter, den anden 175 centimeter høj. Begge var almindelige af bygning. De løb fra stedet i retning mod Asylgade uden pungen.

Revet ud af sin bil

Senere samme nat blev Fyns Politi igen kaldt til Odense Centrum.

Klokken 03.08 blev en ung mand revet ud af sin bil på Skt. Anne Plads og klasket i jorden af en 46-årig mand fra Odense.

Manden lod tilsyneladende sin vrede over at være blevet smidt ud fra et nærliggende værtshus gå ud over bilisten, der slog sin skulder under overfaldet.

Dørmændene fra værtshuset ser overfaldet og tilbageholder manden, indtil politiet kan anholde ham.

