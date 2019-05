Fyns Politi erkender fejl: - Det burde ikke være nødvendigt

De seneste dage har Kim Nannestad været i medierne, fordi hans butik, RC Kongen i Søndersø på Nordfyn, var udsat for tyveri af seks droner i maj 2018. Tyveriet er endnu ikke blevet opklaret af politiet - til trods for at butikken har gode overvågningsbilleder af gerningsmændene.

Tyveriet af droner til i alt 31.570 kroner foregik i RC Kongens åbningstid. En gruppe kunder opholdt ekspedienten med spørgsmål, mens en anden gruppe gik ned bag butikken og stoppede de dyre droner ind under jakkerne og forlod RC Kongen.

- Det hele skete på halvandet minut. Så var det væk igen, siger Kim Nannestad til TV 2/Fyn.

Offentliggjorde billeder af gerningsmænd

TV 2 har fået udleveret overvågningsbilleder af Kim Nannestad, men har valgt at sløre gerningsmændene, fordi det kan være ulovligt at offentliggøre billeder, hvor personer kan genkendes.

Kim Nannestad har også haft offentliggjort billederne uden sløring på sin facebookside. Han vidste godt, at det ikke var lovligt.

Hvorfor gjorde du det så alligevel?

- Gal, skuffet. Det var grænseoverskridende det, der er foregået hernede. Det var også en årsag til, at jeg håbede på, vi kunne få en hurtig afklaring. Det kunne vi ikke.

Butiksindehaveren fandt hurtig ud af, hvem der kunne stå bag tyveriet.

- Der gik en halv time til en time, så fik vi nogle anonyme henvendelser med konkrete navne, som det kunne være. Det blev givet videre til politiet det hele, siger Kim Nannested.

Sagen blev lukket

Da TV 2 tirsdag viste de utilslørede billeder frem for beboere i Vollsmose, blev tyvene i løbet af en time genkendt af 15 personer, der ikke ønskede at stå frem.

Sagen er dog endnu ikke opklaret, og i november lukkede politiet sagen.

- De lukkede sagen på grund af manglende beviser i november, og så klagede jeg til statsadvokaten. Sagen blev genoptaget 22. november, forklarer Kim Nannestad.

Kunne dine overvågningsbilleder ikke bruges som bevis?

- Jeg tror ikke, de har brugt fem minutter på sagen. Jeg tror ikke engang, de har kigget på det.

Fyns Politi erkender fejl og beklager

På grund af folketingsvalgkampen udtaler Fyns Politi sig ikke, men erkender i et skriftligt svar, at der er sket en fejl.

- Fyns Politi kan bekræfte, at efterforskningen i den pågældende sag om tyveri af seks droner fra et lager blev standset ved en fejl. 19. november 2018 klagede forurettede over beslutningen. 22. november 2018 fik forurettede medhold i sin klage, hvorefter sagen er blevet genoptaget. Fyns Politi beklager det skete, lyder det i et skriftligt svar fra Fyns Politi.

Om et par dage er det et år siden, at tyveriet i Søndersø fandt sted, og det er endnu ikke opklaret.

Tror du, sagen bliver opklaret?

- Hvis de bruger overvågningen, ja. Det kræver, at de lige sætter sig ned og bruger fem minutter. Det tror jeg faktisk, de gør efter alt det her, der er kommet frem, men det burde ikke være nødvendigt, siger Kim Nannestad.

Kim Nannestad kan ikke få dækket sit tab på 31.570 kroner af forsikringen, fordi personalet ikke opdagede det, da det skete, og derfor ikke har kunnet anråbe gerningsmændene for at forsøge at forhindre tyveriet.

19 ud af 20 indbrud på Fyn opklares aldrig

Butiksejeren er ikke den eneste, der tvivler på politiets evner til at opklare tyverier.

En megafonmåling, som Politiken og TV 2 har offentliggjort, viser, at 80 procent af befolkningen ikke tror, at politiet er i stand til at opklare indbrud.

Kun fem procent af alle indbrud på Fyn er blevet opklaret mellem 2011 og 2018.

RC Kongen har siden tyveriet af dronerne fået indsat ekstra overvågningskameraer og røgkanoner, der udløses automatisk, hvis der er indbrud, eller manuelt, hvis der igen er tyveri i åbningstiden.

