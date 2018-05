Fyns Politi genforener dyr og ejer: Så mange kæledyr er fremlyst i år

Siden januar har Fyns Politi fremlyst fem kæledyr på Twitter. Onsdag efterlyses ejeren til en flerfarvet kanin, og chancerne for, at den finder hjem, er stor.

Oftest udsender Fyns Politi beskrivelser eller billeder af gerningsmænd eller forsvundne fynboer, men fem gange i år har vagtchefen ved Fyns Politi benyttet det sociale medie Twitter til at fremlyse kæledyr.

Onsdag blev en lille, flerfarvet kanin med hængeøre, blå øjne og en hvid stribe i ansigtet fundet ved Kronhjortløkken i Odense - og så blev det en sag for politiet at finde ejeren.

Cirka en gang om måneden har Fyns Politi i år efterlyst ejerne til bortløbne kæledyr.

En enkelt parakit og fire kaniner er siden februar taget på tur på egen hånd og forsøgt hjulpet hjem af politiet.

Ifølge servicecenterchef hos Fyns Politi, Marina Moltke Leth, sker det cirka 12 til 15 gange årligt, at politiet fremlyser fynboernes forsvundne kæledyr.

- Vi ved, at folk har et tæt forhold til deres kæledyr, så vi gør det for at yde den bedste service for borgerne. Ud over fremlysningen på Twitter prøver vi også at tjekke Facebook for at se, om nogen har efterlyst sit dyr, siger Marina Moltke Leth.

Genforenet med ejer

Dyrene fremlyses minimum i tre dage. Hvis ingen ejer har meldt sig, bliver dyrene givet videre.

Det sker dog oftest, at ejerne ser fremlysningen og genforenes med kæledyret.

- Vi har egentlig en okay succes-rate, og det er særligt ved specielle dyr. Vi har engang fremlyst en slange, en papegøje og en kanariefugl, siger servicecenterchefen.

Fem kaniner og en fugl

Det første dyr, der i år tog sig en springtur, var en lille hvid kanin. Den 5. februar blev den fundet ved Sandkæret i Højby i Odense.

I marts hoppede endnu en kanin af sted uden sin ejer. Den 19. marts blev den fundet ved Langesøstien i Odense.

Faktisk har alle fem dyr, der i år er blevet fremlyst af Fyns Politi på Twitter, adresse hos familier, der bor i Odense.

Den 20. april var det et vinget dyr, der fløj sig en tur, da ejerne til en hvid parakit fundet på Rødegårdsvej blev efterlyst.

For to uger siden blev endnu en kanin fundet. Denne gang på Herluf Trolles Vej.

Ingen af dyrene får dog lov til at tilbringe ret mange timer på politigården, inden de sendes videre til en pension.

- Af og til har vi et dyr i et par timer, indtil det bliver hentet, men der er ingen zoo i politigården, fortæller Marina Moltke Leth.

Kaninerne her blev fundet 5. februar, 8. maj og 19. marts - alle i Odense. Foto: Fyns Politi