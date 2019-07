Fyns Politi gør klar til Paludan-demonstration foran Langelandsfestival

Omkring klokken ti onsdag formiddag anmeldte partilederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, til Fyns Politi, at han vil demonstrere foran Langelandsfestival.

Det bekræfter kommunikationskonsulent ved Fyns Politi Sunniva Pedersen-Reng over for TV 2/Fyn.

- Det betyder, at vi kommer til at være til stede med synligt politi i området dernede. Hvor meget kan jeg ikke sige, men vi kommer til at være synlige, siger hun til TV 2/Fyn.

Ikke ønsket på festivalen

Rasmus Paludan har besluttet at demonstrere foran festivalen, fordi han senere onsdag vil blive nægtet adgang, når han når frem til festivalen. På trods af, at han har gyldig billet.

Da festivalledelsen blev opmærksom på, at Rasmus Paludan med to venner, herunder Stram Kurs' fynske kandidat Martin Christensen, havde købt billet til festivalen, besluttede man, at partilederen ikke var velkommen.

- Vi ønsker ham ikke hernede. Han kan ikke komme ind. Simpelthen. Sådan er det, siger festivaldirektør og ejer Allan K. Pedersen til TV 2 News.

Rasmus Paludan fortæller til TV 2/Fyn, at de tre venner ville på Langelandsfestival som privatpersoner og ikke som politikere fra Stram Kurs.

- Vi kommer i privat regi. Det er chikanøst. Så må vi jo bare demonstrere. Det var bestemt ikke meningen, for det var et privat arrangement, siger Rasmus Paludan.

Partilederen har til TV 2/Fyn oplyst, at han vil være fremme ved festivalen omkring klokken 11.15.