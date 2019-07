Fyns Politi: Har du "tabt" disse stole i skoven?

Fyns Politi efterlyser ejerne til et par Wegner-stole af mærket CH07, populært kaldet ”skalstole”.

Stolene er fundet i en skov onsdag af en borger, som så har indleveret dem til politiet.

Finn Allan Wegner Petersen fra Fyns Politis indbrudsgruppe fortæller, at de vurderer, at stolene kunne stamme fra et indbrud og efterlyser derfor ejerne.

- Vi synes, det er ærgerligt, hvis der er nogen, som har fået de her stole stjålet og savner dem. Det er jo ferietid, så måske har den rette ejer ikke opdaget, at de har haft indbrud endnu. Stolene er i hvert fald ikke efterlyst i vores system. Så hvis nogen genkender stolene som sine egne eller naboens, så må man endelig tage fat i os, siger Finn Allan Wegner Petersen.

Hvis du kan genkende stolene, kan du kontakte efterforsker Lars Laursen i Fyns Politi på telefonnummer 41 39 66 24.

Politiet er ikke kun interesseret i at finde frem til ejerne. De håber også, at indbrudstyven, som har stjålet stolene og tilsyneladende efterladt dem i skoven, melder sig.

- Fyns Politi hører selvfølgelig også gerne fra den eller de personer, som har ”tabt” stolene ude i skoven. De kan ringe på 114, så tager vi os også af det, skriver politiet i en pressemeddelelse.