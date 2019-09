Fyns Politi har mistet 56 medarbejdere på fire år

Fyns Politi har i løbet af de seneste 12 år mistet 70 medarbejdere. Det svarer til hver tiende ansatte. Det fremgår af tal fra Rigspolitiet.

I samme periode har en række andre politikredse fået mindst 85 flere ansatte.

Kilde: Rigspolitiets HR-nøgletal fra august 2019 Grafik: Louise Koustrup

Alene siden 2015 har Fyns Politi mistet 56 medarbejdere. Samme år skete terrorangrebet i København, hvor to mennesker mistede livet, og siden har betjente fra Fyn været brugt til opgaver i andre politikredse.

- Siden dengang har dansk politi haft et forhøjet beredskab. Hele terrorsituationen og i og med, at sagerne bliver mere komplicerede, og de bliver større og større, bliver det desværre bare en snebold, der vokser, siger Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

- Tingene hænger ikke sammen i dansk politi, fastslår han.

Fakta Sammenlignet med andre politikredse Siden 2007 har Fyns Politi mistet 70 medarbejdere. I samme periode har Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi fået 85 medarbejdere. Sydsjælland og Lolland-Falster Politi har fået 89 medarbejdere, mens Københavns Politi har fået 164 flere medarbejdere. Kun én politikreds - Københavns Vestegn - har mistet lige så mange medarbejdere (70) som Fyns Politi. Nordjyllands Politi og Nordsjællands Politi har hver mistet én medarbejder, mens Midt- og Vestsjællands Politi har mistet syv. Kilde: Rigspolitiet

Se, hvordan antallet af medarbejdere har ændret sig i de enkelte politikredse fra 2007 til 2019:

Nordjyllands Politi -1 Østjyllands Politi 85 Midt- og Vestjyllands Politi 23 Sydøstjyllands Politi 85 Syd- og Sønderjyllands Politi 50 Fyns Politi -70 Sydsjælland og Lolland-Falster 89 Midt- og Vestsjælland -7 Nordsjælland -1 Københavns Vestegn -70 Københavns Politi 164 Bornholms Politi 8

Fynske betjente: Vi mangler mandskab

Et internt referat fra et møde i Fyns Politi, som TV 2/Fyn er kommet i besiddelse af, afslører, at størstedelen af afdelingerne i Fyns Politi mangler mandskab.

Medarbejderne i de enkelte afdelinger giver ifølge referatet udtryk for, at der ikke er mandskab nok til at løfte opgaverne, og når medarbejdere forlader afdelingerne, bliver de ikke erstattet.

I ledelsen i Fyns Politi ønsker man ikke at forholde sig til enkelte dele af referatet, men erkender, at der er udfordringer.

Ledelsen i Fyns Politi: Vi får en snak om det

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns Politi er klar over, at Fyns Politi har mange opgaver for tiden, men han vil ikke forholde sig til, om politiet på Fyn har nok ressourcer.

- Der er behov for, at vi får en snak om, hvor meget der er i det. Vi er på vej rundt i afdelingerne for at tale med dem, blandt andet om nogle af de ting, der står i referatet, siger Lars Bræmhøj til TV 2/Fyn.

Mener du, der er ressourcer nok?

- I Fyns Politi er der de ressourcer, som vi nu engang har, og vi har en opgaveportefølje. Det er vigtigt for ledelsen i Fyns Politi hele tiden at prioritere de opgaver, der skal løses, siger Lars Bræmhøj.

- Det er ikke mit lod at bestemme, hvor mange ressourcer vi har. De ressourcer, vi har, forsøger jeg at få det bedste politi ud af, forklarer han.

Chefpolitiinspektøren forventer, at alle opgaver over tid vil blive løst.

100 fynboer mere om én betjent

Set over det seneste årti er der blevet flere borgere per betjent på Fyn. Med andre ord er det altså ikke et faldende antal fynboer eller opgaver, der ligger bag reduceringen i antallet af medarbejdere.

I januar 2018 var der 699 fynboer per betjent. I starten af 2019 er tallet vokset til 804 fynboer per betjent.

TV 2/Fyn har i flere uger forsøgt at få tillidsfolk i Fyns Politi til at uddybe deres oplevelse af virkeligheden, som den kommer til udtryk i referatet. Men ingen af de betjente, TV 2/Fyn har talt med, har haft lyst til at stå frem.