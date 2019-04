Påske-razzia: Målrettet indsats mod spiritus- og narkotikakørsel

Påsken er en tid, som mange forbinder med ferie og familie. Her er bilen ofte det primære køretøj, som skal fragte fynboerne fra A til B.

Læs også 52-årig dømt for spirituskørsel og uagtsomt manddrab

Påsken er dog også en tid, hvor der bliver indtaget meget alkohol i festlige sammenhænge - og bil og alkohol er ikke en god cocktail. Derfor kommer politiet til at patruljere ekstra meget rundt i påskedagene.

- Politiet opfordrer til, at man på forhånd aftaler, hvem der skal køre bilen hjem efter festlighederne, eller at man tager en taxa eller bus hjem, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Fakta Hastighed var en betydende faktor i mere end halvdelen af de dødsulykker, som skete i perioden 2012-2017.



Kilde: Rigspolitiet

Fokus på narkotika

Der er bred enighed om, at det ikke er okay at køre spirituspåvirket. Alligevel er spirituskørsel stadigvæk årsagen bag hver femte dødsulykke i trafikken.

Politiet kommer til at være stærkt bemandet på de fynske veje og vil, udover at holde øje med spirituspåvirkede, også holde et vågent øje med bilister, der er påvirket af narkotika eller medicin.