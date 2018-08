Fyns Politi i Mercedes-sagen: Undskyld, Folmer

Autoforhandler Folmer Larsen indkaldes til en grundig afhøring i sagen om tyveriet af hans 350.000 kroner dyre Mercedes 220SC fra 1961.

Det var en administrativ fejl, da Folmer Larsen i sidste uge fik besked fra Fyns Politi om, at sagen om tyveriet af hans 350.000 kroner dyre veteran-Mercedes var lukket.

En ansat hos ordensmagten havde ganske simpelt trykket på en forkert knap, så systemet havde sendt et digitalt brev til autoforhandleren fra Langeskov.

Nu forsikrer vicepolitiinspektør Jørgen Andersen at sagen ikke er lukket, og at ordensmagten har undskyldt overfor Folmer Larsen.

Jørgen Andersen fortæller til TV 2/Fyn, at der ved en fejl blev sendt en slutskrivelse via E-boks.

- Det er helt klart en fejl fra vores side. Det kunne jeg kun beklage på Fyns Politis vegne, siger Jørgen Andersen.

Folmer Larsen siger, at han har materialet til at finde tyven, og det skete i maj, hvorfor er sagen ikke opklaret endnu?

- Vi har mange sager og vi har været nød til at prioritere i mange af dem, men den her sag, som forurettede (Folmer Larsen, red.) her nævner, det er klart, at der er en hel del spor at gå efter.

- Nu sker der det, at vi tager en grundig afhøring af forurettede.

Og Folmer Larsen er klar til en grundig snak om sagen:

- Vi skal nok lægge det hele op. Brik for brik for brik, så vi kan sige "der har han været", "der har han kørt", "der har han været hjemmme" ..., siger Folmer Larsen og gør det dermed klart, at han mener, at han har beviserne.

Forsvandt og fundet efter to dage

Efter den kostbare Mercedes 220SC fra 1961 blev stjålet natten til tirsdag den 22. maj var Folmer Larsen igennem nogle hæsblæsende dage, som blev skudt i gang af datteren Julie.

Hun lagde et opslag ud på Facebook og to døgn senere blev bilen fundet i en garage i Ringe.

Siden har Folmer Larsen med hjælp fra andre indsamlet materiale, som han nu kan præsentere for Fyns Politi.

