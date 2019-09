Fyns Politi indfører visitationszone i Vollsmose efter skudepisode

Sent tirsdag aften og natten til onsdag har Fyns Politi været massivt til stede i og omkring Vollsmose efter en anmeldelse om en skudepisode torsdag klokken 18.10.

Ifølge politiet har efterforskningen vist, at der har været affyret skud, og Fyns Politi indfører derfor visitationszone. Det giver politiet flere beføjelser inden for et afgrænset område og betyder blandt andet, at politiet må visitere en borger uden forudgående mistanke.

- Når der skydes på åben gade, så tager vi det naturligvis meget alvorligt, og vi har derfor besluttet at indføre visitationszone i området. Vi vil gerne sende en klar besked til dem, der skyder, og dem, der skaber utryghed om, vi ikke finder os i det, siger politidirektør Arne Gram.

- Samtidigt vil vi gerne vise de andre beboere i området, at vi er til stede, og at vi gør, hvad vi kan, for at de kan føle sig trygge, der hvor de bor, siger politidirektøren.

Her gælder visitationszonen.

Fakta Visitationszonen gælder fra onsdag den 11. september klokken 12 og 14 dage frem til den 25. september klokken 12. Den gælder i dette område: Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ejby Møllevej og mod vest Ejby Møllevej til Skt. Jørgens Gade, Åsumvej og Ejbygade nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen. Kilde: Fyns Politi Se mere

Skud fra sort bil

Visitationszonen oprettes, efter at Fyns Politi fik en anmeldelse om, at der var afgivet skud fra en sort bil på Vollsmose Allé. Flere projektiler og patronhylstre fundet er blevet fundet, og syv unge mænd er blevet sigtet.

Vicepolitiinspektør Jesper W. Pedersen har ansvar for efterforskningen.

- Vi har været i gang med efterforskningen hele aftenen i går (tirsdag, red.) og natten (til onsdag, red) med. Vi har fundet både patronhylstre og projektiler, så vi kan derfor konkludere, at der har været affyret skud.



Viceinspektør: Det har vores højeste prioritet

Fyns Politi har haft syv personer anholdt i sagen, og de er alle sigtet for forsøg på kvalificeret vold. De er nu løsladt igen, men sigtelserne opretholdes.

- Efterforskningen fortsætter på højtryk. Vi kender personkredsen, og det har vores højeste prioritet at finde den eller de personer, som står bag skyderiet i går, siger vicepolitiinspektør Jesper W. Pedersen.

Politiet har siden skudepisoden tirsdag aften været i gang med en forøget tryghedsskabende indsats i Vollsmose. Det betyder mere synligt politi end sædvanligt, oplyser politiet.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.