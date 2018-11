Fyns Politi kortlægger spirituskørsel med totalrazzia

Frem til december næste år kan bilister i hele landet opleve at blive stoppet af politiet i en af de mange totalrazziaer, som skal være med til at gøre politiet klogere på, hvor og hvornår risikoen for spirituskørsel er størst blandt bilisterne.

Helt konkret betyder det, at al trafik på en given vej stoppes inden for et bestemt tidsrum for at kontrollere for spirituskørsel. De mange kontroller skal hjælpe politiet til at lave bedre målrettede indsatser i fremtiden.

Det siger Preben Ingemansen, operativ chef for færdselsafdelingen i Fyns Politi, som torsdag udførte kontroller på Langeland.

- Vi kalder det en forekomstundersøgelse. Det handler om at få afdækket de tendenser, der er omkring spirituskørsel. Så nu kører vi med, at alle dem, vi stopper, dem alkotester vi, og så ser vi, om der er nogle tendenser, som vi kan aflæse.

- Det kunne være aldersgrupper, hvad kører man i, og hvornår kører man. Er der et mønster, som vi målrettet kan sætte ind mod senere, siger Preben Ingemansen.

Kontroller skal gøre politiet klogere på spirituskørsel

Projektet startede i sommer, og alle landets 12 politikredse er med i undersøgelsen, som gennemføres sammen med Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. Målet er at få et overblik over, hvor mange der kører spirituskørsel i de enkelte politikredse.

Den nye viden skal bruges til at udvikle bedre og mere målrettede strategier, som skal være med til at øge færdselssikkerheden i trafikken.

Projektet slutter ved udgangen af næste år, hvorefter de mange testresultater fra politikredsene skal analyseres.