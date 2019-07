Fyns Politi leverer hælervarer for to millioner tilbage til fynboer

Betjente fra Fyns Politi gjorde den 13. juli et stort fund, da de i en maskinhal på Østfyn fandt tyvekoster til en samlet værdi af cirka tre millioner kroner.

Det er siden da lykkedes politiets efterforskningsgruppe at levere tyvekoster for to millioner kroner tilbage til rette ejermænd. Det fortæller Finn Allan Wegner fra Fyns Politis Indbrudsgruppe til TV 2/Fyn.

- Mange efterforskere har arbejdet på sagen den seneste uge med at sortere og registrere de mange koster og få fundet frem til deres rette ejere, fortæller Finn Allan Wegner.

Fyns Politi mener, at tyvekosterne stammer fra mere end 130 forskellige indbrud.

30 personer genforenet med stjålne effekter

I den østfynske maskinhal fandt politiet flere stjålne biler, entreprenørmaskiner, trailere, ATV'ere og både. Tyvekosterne stammer primært fra virksomheder og byggepladser, men også fra private hjem.

- Vi har knoklet på at finde ejerne til så mange af de her koster som muligt. Og på trods af, at stort set alle maskiner og biler har fået fjernet deres stelnumre, er det faktisk lykkedes et langt stykke hen ad vejen, fortæller Finn Allan Wegner.

Det er indtil nu lykkedes at finde frem til omkring 30 personer, der havde tyvekoster liggende i maskinhallen.

- Flere borgere har kunnet hente flere fundne effekter hjem samtidig. Blandt andet var der en mand, som måtte have en sættevogn med til at transportere alle de fundne genstande hjem, fortæller Finn Allan Wegner.

Efterforskningen fortsætter

I sidste uge kunne Fyns Politi anholde en 26-årig mand i forbindelse med den omfattende indbrudssag. Han er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

I mens fortsætter opklaringsarbejdet for Fyns Politi, for selvom størstedelen af tyvekosterne er leveret tilbage, mangler man fortsat at finde ejerne til stjålne genstande til omkring en million kroner.

- Vi er i gang med at identificere de sidste tyvekoster. Når vi får hul på den byld, vil vi offentliggøre billeder af genstandene, og så hører vi gerne fra folk, siger Finn Allan Wegner.

Indbrudsgruppen melder offentligt ud, når den er klar til at modtage nye henvendelser omkring tyvekosterne.