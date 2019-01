Live: Fyns Politi med seneste nyt om togulykken

Fyns Politi er stadig i fuld gang med efterforskningen efter togulykken på Storebæltsbroen, der kostede seks mennesker livet og kvæstede 16. Torsdag morgen giver politiet en status på efterforskningen.

Følg pressemødet her fra klokken 8.00.

Togtrafikken er fortsat påvirket over store dele af landet, efter et intercitytog onsdag morgen blev ramt af gods, der blæste af et modkørende godstog.

Godstoget er nu transporteret til Nyborg, men oprydningen på broen er endnu ikke færdig. Begge togsæt vil blive kørt til et afspærret og afskærmet område ved Nyborg.

Banedanmark har torsdag morgen bekræftet over for DSB, at man forventer, at broen åbnes delvist for togtrafik klokken 10.

Banedanmark oplyser, at det kun er det ene spor over Storebæltsbroen, der bliver taget i brug klokken 10. Hvornår det andet spor bliver åbnet, afklares senere.

Fyns Politi arbejder fortsat på at få identificeret de omkomne fra togulykke på Storebæltsforbindelse, og identiteten på de omkomne vil formentlig først blive offentliggjort i løbet af torsdagen, når alle pårørende er blevet underrettet.

På pressemødet vil politiet komme med en status for situationen og den igangværende efterforskning.