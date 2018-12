Fyns Politi skriver julesang - vil synge indbrudstyve væk

De seneste uger har der været usædvanligt mange indbrud, og juletid er traditionelt lig med indbrud på Fyn.

Fyns Politi har i år gjort en ekstra indsats for at gøre opmærksom på, hvordan fynboerne kan sikre deres hjem, og derfor har politiet skrevet en julesang.

Sangen hedder “Syng tyven væk”. Teksten er skrevet af Fyns Politi på melodien til den danske juleklassiker “Højt fra træets grønne top”, der er komponeret af Emil Horneman. Den oprindelige tekst er skrevet af Peter Faber i 1848.

Sangtekst Syng tyven væk (Melodi: ”Højt fra træets grønne top”) Komponist E. Horneman Tekst: Fyns Politi Når du rejser fra dit hjem Syn’s vi du skal huske Tyven han kan være slem Elsker højt at luske Derfor synes vi, du bør Sikre hjemmet før du kør Råd vi gi’r dig gerne Her er sagens kerne Tænd og sluk ur, tegn på liv kan vi anbefale vasketøj hængt på stativ midt i et lokale Yndlingsting skal gemmes væk Husk, at tyven han er fræk Kigger alle vegne Dermed kan du regne Nabohjælp er godt fordi Tyven han bliver bange Han vil krybe helt i hi Hvis I nu er mange Der et vågent øje har Naboer vær juleklar Gør det til en ære Nabohjælp at være

Sådan holder du tyven væk

I forbindelse med sangen giver Fyns Politi fem gode råd til, hvordan du sikrer dit hjem.

- Man kan godt sige, at indbrudstyve er professionelle på deres felt. De ved udmærket godt, hvad de skal holde øje med - og et hjem, der oser af at være forladt, er lige til at gå til. Derfor handler det om, at hjemmet ser beboet ud, og at man i nabolaget står sammen om at holde et vågent øje med kvarteret, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Fem gode råd Gem værdifulde ting væk, så de ikke er synlige fra vinduerne Få naboerne til at holde øje med dit hus, sætte en bil i indkørslen, tømme postkassen og bruge din skraldespand. Foreslå naboen at gå ture ved dit hus – og har det sneet, må de gerne traske godt med fodspor hen til huset døre, garage, carport og så videre Lad lys, radio og tv stå tændt. Brug et tænd-sluk-ur eller en anden timerfunktion, gerne så det slukker og tænder på forskellige tidspunkter. Slå ringeklokken fra. Lad være med at rydde op. Lad opvasken stå, vasketøjet hænge, sengene være uredte og legetøjet flyde på gulvet. Lidt rod får det til at se ud som om, der er nogen hjemme. Sæt bevægelsessensorer på din udendørsbelysning, så lyset automatisk tænder, hvis en ubuden gæst lister sin ind på grunden. Kilde: Fyns Politi

- Det lyder måske som simple råd, men de er faktisk ret effektive. En god idé er også at hilse på folk i kvarteret, som man ikke kender. Tyve bryder sig ikke om at blive genkendt. Når man hilser på tyven, er han blevet set, og så er der risiko for, at han kan blive genkendt. Sådan en oplevelse kan få tyven til at forlade området, siger Jesper Pedersen.

Hvis du kommer hjem til et hus, der har været ramt af indbrud, er det vigtigt, at du ikke piller ved noget, så politiet har mulighed for at sikre spor – fingeraftryk, dna-spor, fodaftryk – som kan være med til at finde frem til gerningsmanden.

Julevideo fra Beredskab Fyn gik viralt

Det er ikke første gang, at myndighederne på Fyn kommer i julestemning.

I december 2016 fik TV 2/Fyn en munter julehilsen fra vagtholdet hos Beredskab Fyn.

Julehilsnen til tonerne af De Nattergale-julesangen ”Støvledance” gik viralt og blev efterfølgende bragt på flere landsdækkende medier.

Teksten fra Fyns Politis version af "Højt fra træets grønne top". Foto: Fyns Politi

Skulle du have fået lyst til at synge den oprindelige sang, kan du finde Peter Fabers 170 år gamle tekst herunder: