Fyns Politi stadig på bar bund: 1.100 tip tjekket i stenkastersag

Endnu har ingen henvendelser ført til en anholdelse i sagen om stenkast fra fynske motorvejsbroer.

Fyns Politi mangler stadig dét tip, der kan føre til en anholdelse af den eller de gerningsmænd, der flere gange har kastet sten mod bilister fra fynske motorvejsbroer.

- Vi er oppe på over 1.100 anmeldelser, men vi har ikke det rigtige tip endnu. Vi er stort set igennem alle tippene, vi har fået, så vi har stadig et kæmpe ønske om, at der må være nogen derude, der ved noget, som ikke har henvendt sig endnu, fortæller vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Per Lydiksen Laursen.

I alt har Fyns Politi registreret seks tilfælde, hvor store sten er blevet smidt ned på motorvejen.

De mange stenkast efterforskes som én samlet sag. I sommeren 2016 mistede en tysk kvinde livet, da bilen blev ramt af en 30 kilo tung betonklods. Senest måtte bilister på motorvejen 20. december sidste år undvige for flyvende sten.

Fyns Politi har siden 2016 taget cirka 150 mundskrab af mistænkte, men ingen har matchet de dna-spor, der er blevet fundet på gerningsstederne, siger vicepolitiinspektøren.

- Det betyder, at der er 150 personer, der er blevet udelukket for mistanke, siger Per Lydiksen Laursen.

Stadig optimistisk

Efterforskerne mangler at gennemgå mellem 20 og 30 tip, før bunken med henvendelser er tom. Det er dog ikke tip, politiet tror kan føre til en opklaring.

- Det er blandt andet om, at vi skal kontakte en clairvoyant, fortæller Per Lydiksen Laursen.

Alligevel frygter vicepolitiinspektøren ikke, at sagen skal henlægges sammen med andre uopklarede sager.

- Jeg er stadigvæk optimistisk, og det skyldes, at pludselig dukker en person op og siger, at det kunne godt være min brik passer ind i jeres puslespil.

- Jeg er stadig af den overbevisning, at der må være nogle borgere, der ved noget, siger han.

Derfor beder Fyns Politi igen offentligheden om hjælp.

- Opfordringen skal egentlig være, at man kontakter politet. Så skal vi nok behandle henvendelsen på en god og fortrolig måde, forsikrer vicepolitiinspektøren.