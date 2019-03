Tina Bue slipper for tiltale: Fyns Politi stopper efterforskning af anmeldelse fra Odense Kommune

Der er ikke grundlag for at rejse tiltale mod den mangeårige socialdemokrat, byrådspolitiker og tidligere kontorchef i Odense Kommune, Tina Bue Frandsen.

Det vurderer Fyns Politi.

- Vi har valgt at indstille efterforskningen, fordi vi ikke mener, der er begået noget strafbart, siger konstitueret advokaturchef ved Fyns Politi, Martin von Bülow.

Politiet har netop afsluttet efterforskningen af det forhold om muligt mandatsvig, som opstod i forbindelse med afsløringen af, hvordan Tina Bue Frandsens private forretningspartner i årevis havde adgang til at købe og videresælge kommunens kurser til eksterne kunder med en samlet fortjeneste på flere hundrede tusinder af kroner.

- Det tager vi til efterretning

Sagen kom til politiets kendskab på baggrund af en anmedelse fra Odense Kommune.

Kommune overdrog sagen til politiet tilbage i oktober måned 2018 i forbindelse med færdiggørelsen af en intern undersøgelse af, hvad der foregik i den tid, hvor Tina Bue Frandsen ved siden af sit arbejde for Socialdemokratiet i Odense Byråd, var ansat som først institutionsleder, så chefkonsulent og siden kontorchef i kursusenheden Phønix.

HR-chef i Odense Kommune, Mads Bjerrisgaard Bundesen, er tilfreds med, at der nu kan sættes punktum for den strafferetlige del af sagen.

- Det tager vi naturligvis til efterretning og betragter dermed sagen som afsluttet for vores vedkommende.

Betyder det, at I måske har været lige lovlig hurtige på aftrækkeren i forhold til at overdrage det her til politiet dengang i oktober måned?

- Nej, der var jo en temmelig omfattende intern undersøgelse, og da vi var færdige med at lave den interne undersøgelse var der en række forhold, som vi følte var ubesvarede og krævede nogle andres vurdering. Derfor er jeg egentlig temmelig tilfreds med, at vi sendte den til politiet og med, at vi i dag står med deres vurdering, siger Mads Bjerrisgaard Bundesen, der er HR-chef i Odense Kommune.

- En sag vi meget meget gerne ville have været foruden

Selvom sagen ikke får noget retsligt efterspil, lægger HR-chefen ikke skjul på, at sagskomplekset omkring Tina Bue Frandsen er udtryk for, at der har været behov for opstramninger internt i Odense Kommune.

- Det er en sag, vi meget meget gerne ville have været foruden.

- Der er en række forhold, som har givet os anledning til at efterrationalisere. Er vores ledere bekendt med regler for bibeskæftigelse, journaliseringspligt - alt det, der ligger inden for god forvaltningsskik? Det har vi taget meget alvorligt fra begyndelsen af, og gør det fortsat. Vi har også tilrettet procedure i forhold til introduktion for nye ledere, så vi er sikre på, at det er der ingen, der kan være i tvivl om, siger Mads Bjerrisgaard Bundesen.

- En stor glæde

Tina Bue Frandsen har torsdag ikke øsnket at medvirke i et interview. Hun skriver dog i en e-mail til TV 2/Fyn, at hun er glad for, at Fyns Politi nu har skrinlagt sagen.

- Det var en stor glæde fredag at modtage meldingen fra Fyns Politi. Jeg er naturligvis ikke overrasket, men glæder mig ikke desto mindre over, at det nu kan afsluttes, skriver Tina Bue Frandsen til TV 2/Fyn.

