Første klip i kørekortet for håndholdt mobil uddelt på Fyn

Tirsdag morgen klokken syv uddelte Fyns Politi for første gang et klip i kørekortet for at benytte håndholdt mobiltelefon under bilkørsel. Det oplyser Fyns Politi.

- Vi var ude her til morgen for at lave en kontrol, og så var der én, der snakkede i mobiltelefon. Den pågældende blev den første i Fyns Politikreds, der fik et klip i kørekortet for at snakke i mobiltelefon, siger operativ leder i færdselsafdelingen ved Fyns Politi Preben Ingemansen til TV 2/Fyn.

Derudover skal bilisten også - som tidligere - betale en bøde på 1.500 kroner samt 500 kroner til Offerfonden.

Fra tirsdag koster det et klip i kørekortet, hvis du bruger din telefon, mens du kører bil.

Rør ikke ved display eller telefonens knapper

Den nye skærpelse var derfor ikke mange timer gamle, inden den første fynbo blev snuppet og fik et klip i kørekortet.

Foruden mobiltelefoner omfatter forbuddet håndholdt brug af tablets, gps’er, computere, smartwatches og walkie-talkier.

Hvis du lovligt skal bruge mobiltelefon, mens du kører bil, kræver det, at du ikke rører telefonens knapper eller display, oplyser Rådet for Sikker Trafik. Hvis udstyret er anbragt i en fastgjort holder, må du gerne trykke på knapperne.

Du må gerne have høretelefoner på og have mobilen liggende i skødet eller på forsædet under kørslen, men du må ikke fysisk betjene telefonen, når du kører.

Du må heller ikke bruge telefonen, når du holder stille for rødt lys eller i kø. Du skal standse og holde ind til siden, hvis du vil bruge din mobil håndholdt.