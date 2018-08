Fyns Politi: - Vigtigt at flere anmelder chikanesager

Ifølge Fyns Politi er der et stort mørketal i anmeldelser af episoder, som er eller måske kan være hadforbrydelser. Derfor opfordrer politiet til at flere anmelder chikane.

I fredags blev en ung kvinde overfuset i parkeringskælderen under Magasin på grund af sit tørklæde. For tre uger siden kunne TV 2/Fyn fortælle om en dansk/tyrkisk ejendomsmægler, der blev antastet på åben gade af en mand, der blandt andet kaldte ham perker.

Ingen af de to ofre har endnu valgt at melde episoden til politiet. Det er ikke usædvanligt, at sådanne episoder ikke ender som sager hos Fyns Politi.

- Der vil altid være et mørketal, og det er vores fornemmelse, at der er en del, som ikke bliver anmeldt, siger Per Franch, der er leder af forebyggelsesafdelingen i Fyns Politi.

Derfor opfordrer Fyns Politi til, at chikane anmeldes til politiet.

- Vi kan kun opfordre til, at det kommer frem i lyset, så vi kan danne os et overblik over, hvor omfattende den her problemstilling er, siger Per Franch.

Præventiv virkning

Nogen gange er det ikke let at vide, hvornår man har været udsat for en hadforbrydelse, der kan straffes.

- Det er jo ikke ulovligt at være uenige, men der er en hårdfin grænse. Hvornår er man uenige, hvornår skændes man lidt, og hvornår bliver det en krænkelse. Hvornår er det racisme, og hvornår er det diskriminering. Det er ikke bare lige at se. Der skal man ind og undersøge og afhøre måske vidner og parterne, fortæller Per Franch.

Selvom episoderne ikke nødvendigvis er strafbare, er det stadig vigtigt at melde dem til politiet i forhold til at bekæmpe, at lignende episoder finder sted.

- I og med at vi går ud og afhører de forskellige parter, er det også vores tro, at det kan have en præventiv effekt. Fordi der er nogle mennesker, der bliver krænket af det her, forklarer Per Franch.

Ifølge Per Franch fra Fyns Politi kan det være svært selv at vurdere, om der er tale om hadforbrydelser eller racisme, og derfor er det også en god løsning at lade politiet kigge på sagen.

På Fyn blev der sidste år anmeldt cirka 28 hadmotiverede forbrydelser af forskellige karakter. Det oplyser Fyns Politi.

På landsplan blev der i 2016 anmeldt 274 hadforbrydelser. Ud af disse var 228 racistisk eller religiøst motiverede. Det viser en rapport, som Institut for Menneskerettigheder har lavet.

